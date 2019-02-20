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Белорусы сделали робота, который готовит кофе

21.02.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Компания Rozum Robotics разработала роботизированный комплекс по приготовлению кофе. Стоимость проекта составила несколько десятков тысяч долларов. На его разработку ушло около 2,5 месяцев. Сейчас компания дорабатывает проект, чтобы сделать продукт реально работающим, рассказал dev.by основатель и СЕО Rozum Robotics Виктор Хаменок.


Изображение: Rozum Robotics / youtube.com

— Это будет абсолютно автономная система, функционирующая без людей, и чтобы всё работало как часы, продукт нужно технически доработать. В частности, это касается вопросов безопасности, каких-то исключительных ситуаций. Например, что произойдёт, если человек развернёт стаканчик с кофе, — рассказал Виктор Хаменок.

По его словам, конкуренты используют для приготовления кофе суперавтоматы, что сводит роль робота к простой функции перемещения стаканчика от кофемашины к клиенту. В решении Rozum Robotics используется профессиональная кофемашина, а в качестве бариста выступает коллаборативный робот PULSE собственного производства. Робот способен самостоятельно измельчать на кофемолке качественный кофе, утрамбовывать правильным давлением «кофейную таблетку» в портафильтр, и даже взбивать из молока пену, чтобы приготовить из эспрессо каппучино, латте или флэт уайт.

Изготовление одного роботизированного комплекса сейчас занимает от 10 до 14 дней. Специалисты Rozum Robotics хотят в ближайшей перспективе сократить эти сроки до 3-4 дней. Разработанные комплексы будут устанавливать в заведениях общепита, торговых центрах. Один из комплексов планируется поставить в минском аэропорту.

 
 
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Стоимость проекта составила несколько десятков тысяч долларов. На его разработку ушло около 2,5 месяцев.
 
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