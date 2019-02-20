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Белорусы сделали робота, который готовит кофе
Компания
— Это будет абсолютно автономная система, функционирующая без людей, и чтобы всё работало как часы, продукт нужно технически доработать. В частности, это касается вопросов безопасности, каких-то исключительных ситуаций. Например, что произойдёт, если человек развернёт стаканчик с кофе, — рассказал Виктор Хаменок.
По его словам, конкуренты используют для приготовления кофе суперавтоматы, что сводит роль робота к простой функции перемещения стаканчика от кофемашины к клиенту. В решении Rozum Robotics используется профессиональная кофемашина, а в качестве бариста выступает коллаборативный робот PULSE собственного производства. Робот способен самостоятельно измельчать на кофемолке качественный кофе, утрамбовывать правильным давлением «кофейную таблетку» в портафильтр, и даже взбивать из молока пену, чтобы приготовить из эспрессо каппучино, латте или флэт уайт.
Изготовление одного роботизированного комплекса сейчас занимает от 10 до 14 дней. Специалисты Rozum Robotics хотят в ближайшей перспективе сократить эти сроки до 3-4 дней. Разработанные комплексы будут устанавливать в заведениях общепита, торговых центрах. Один из комплексов планируется поставить в минском аэропорту.
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Стоимость проекта составила несколько десятков тысяч долларов. На его разработку ушло около 2,5 месяцев.
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