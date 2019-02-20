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Мининформ заблокировал фишинговые сайты, замаскированные под страницы банков
21.02.2019 15:15 — Разное | Ежедневник
фото: astrakhan-24.ru
Реклама на этих сайтах вводит потребителей в заблуждение, пришло к выводу министерство.
Согласно решению Мининформа, ограничен доступ к интернет-сайтам belagroprombank.ru, belagroprombank24.ru, belagrobank.ru, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, ib-belapb.by.
На данных сайтах использовались наименования и товарные знаки Белагропромбанка и Беларусбанка, что вводило потребителей в заблуждение относительно принадлежности данных интернет-ресурсов этим банкам.
На этих ресурсах клиентам Белагоропромбанка и Беларусбанка предлагалось вводить логин и пароль учетной записи интернет-банкинга. В Мининформе рекомендуют быть внимательнее при проведении электронных платежей и операций, обращать внимание на адресную строку и другие реквизиты интернет-сайта.
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Реклама на этих сайтах вводит потребителей в заблуждение, пришло к выводу министерство.
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