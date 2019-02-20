Мининформ заблокировал фишинговые сайты, замаскированные под страницы банков



фото: astrakhan-24.ru

Реклама на этих сайтах вводит потребителей в заблуждение, пришло к выводу министерство.

Согласно решению Мининформа, ограничен доступ к интернет-сайтам belagroprombank.ru, belagroprombank24.ru, belagrobank.ru, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, ib-belapb.by.

На данных сайтах использовались наименования и товарные знаки Белагропромбанка и Беларусбанка, что вводило потребителей в заблуждение относительно принадлежности данных интернет-ресурсов этим банкам.

На этих ресурсах клиентам Белагоропромбанка и Беларусбанка предлагалось вводить логин и пароль учетной записи интернет-банкинга. В Мининформе рекомендуют быть внимательнее при проведении электронных платежей и операций, обращать внимание на адресную строку и другие реквизиты интернет-сайта.