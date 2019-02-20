Для гостей II Европейских игр в Минске будет действовать безвизовый режим посещения и РФ

Болельщики, планирующие посетить II Европейские игры в Минске, смогут пересечь границу России без оформления дополнительных документов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

"Для проезда по территории нашей страны им понадобится лишь документ, удостоверяющий личность, и билет на соревнования", - говорится в сообщении.

Подобный режим между двумя странами уже действовал во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда все обладатели паспорта болельщика могли беспрепятственно проследовать через территорию Беларуси на матчи мундиаля.

Соглашение о безвизовом въезде в Россию будет действовать до 10 июля 2019 года. "Это решение значительно упростит жизнь зарубежным болельщикам, намеревающимся побывать на II Европейских играх. Все обладатели билетов на соревнования смогут находиться на территории Беларуси без визы до 30 дней", - отмечается в сообщении.

С 21 по 30 июня в Минске более 4000 спортсменов выявят сильнейших в 15 видах спорта. Соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ пройдут в рамках чемпионата Европы. В десяти дисциплинах (стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, бокс, велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, настольный теннис, стрельба) старты в Минске станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.