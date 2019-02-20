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В Витебске мужчина прыгнул с моста
Фото: телеграм-канал "Витебск на ладони"
Молодой мужчина прыгнул с Кировского моста в Западную Двину и остался жив,
«Очевидцы заметили, что мужчина прыгает, но удержать его не успели. Прыгнул на мелководье под мостом. Он был жив», — пишут в телеграм-канале.
К пострадавшему первыми прибежали гаишники. Они достали его из реки, вызвали скорую. Мужчину забрали в больницу.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
В телеграм-канале отмечают, что ступеньки, которые ведут вниз к набережной, — очень скользкие, и это мешало милиционерам и медикам быстро спуститься к пострадавшему.
«Спуститься вниз к реке было очень проблематично, так как все ступеньки лестницы не почищены от льда. Сотрудники милиции кое-как спустились. А работники скорой не понимали, как они могут спуститься по такому гололеду, а потом еще с телом человека подняться. В итоге, они поехали искать подъездные пути через Пушкинский мост. Тот момент, когда неудовлетворительная работа коммунальных служб может стоить человеческой жизни».
Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»
Телеграм-канал витебской милиции сообщает, что мужчине, который прыгнул с моста, — 37 лет.
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Милиция и медики не могли спуститься по нечищенным ступеням к реке.
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