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В Витебске мужчина прыгнул с моста

21.02.2019 15:32 — Разное | UDF  
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Фото: телеграм-канал "Витебск на ладони"
Милиция и медики не могли спуститься по нечищенным ступеням к реке.

Молодой мужчина прыгнул с Кировского моста в Западную Двину и остался жив, сообщают в телеграм-канале «Витебск на ладони». Инцидент произошел днем 21 февраля.

«Очевидцы заметили, что мужчина прыгает, но удержать его не успели. Прыгнул на мелководье под мостом. Он был жив», — пишут в телеграм-канале.

К пострадавшему первыми прибежали гаишники. Они достали его из реки, вызвали скорую. Мужчину забрали в больницу.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

В телеграм-канале отмечают, что ступеньки, которые ведут вниз к набережной, — очень скользкие, и это мешало милиционерам и медикам быстро спуститься к пострадавшему.

«Спуститься вниз к реке было очень проблематично, так как все ступеньки лестницы не почищены от льда. Сотрудники милиции кое-как спустились. А работники скорой не понимали, как они могут спуститься по такому гололеду, а потом еще с телом человека подняться. В итоге, они поехали искать подъездные пути через Пушкинский мост. Тот момент, когда неудовлетворительная работа коммунальных служб может стоить человеческой жизни».

В Витебске мужчина прыгнул с моста

Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»

Телеграм-канал витебской милиции сообщает, что мужчине, который прыгнул с моста, — 37 лет.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиция и медики не могли спуститься по нечищенным ступеням к реке.
 
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