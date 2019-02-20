В Витебске мужчина прыгнул с моста





Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»

Молодой мужчина прыгнул с Кировского моста в Западную Двину и остался жив,в телеграм-канале «Витебск на ладони». Инцидент произошел днем 21 февраля.— пишут в телеграм-канале.К пострадавшему первыми прибежали гаишники. Они достали его из реки, вызвали скорую. Мужчину забрали в больницу.Выясняются обстоятельства произошедшего.В телеграм-канале отмечают, что ступеньки, которые ведут вниз к набережной, — очень скользкие, и это мешало милиционерам и медикам быстро спуститься к пострадавшему.Телеграм-канал витебской милиции сообщает, что мужчине, который прыгнул с моста, — 37 лет.