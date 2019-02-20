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Заговорил спустя три дня. Носкевич о трагедии в Столбцах

21.02.2019 15:28 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Перед нападением на школу в Столбцах подозреваемый десятиклассник удалил все записи с телефона и компьютера. Но их удалось восстановить, как и почти всю картину событий в тот день.

Об этом заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич на совещании у президента, сообщает газета «Звязда».

«По этому делу уже проведен большой объем следственных действий. Картина происшествия фактически нам понятна. Для следователей на данный момент главная задача — выяснить не как это произошло (это и так понятно), а почему это произошло», — сказал Носкевич.

По его словам, это стало возможным после допроса подозреваемого, который начал говорить спустя три дня молчания.

«Пока мы очень критически относимся к тому, что он говорит, поскольку его показания не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия».


Носкевич упомянул, что во многом понять мотивы подростка помогает информация, полученная из восстановленных данных с мобильника и компьютера. Школьник, по словам следователя, перед нападением «почистил» свои девайсы.

«Мы сейчас этой информацией владеем. В интересах следствия я не стану раскрывать, что в этом телефоне было. Но скажу, что в определенной степени это прольет свет на мотивировку его действий», — сказал Носкевич.

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах напал с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, а двое учеников попали в больницу.

Следователи сообщали, что школьник пришел в школу около 7.40, после чего поставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За педагога вступились два одноклассника — 15 и 16 лет. Учительница погибла, мальчики получили ранения. После этого подозреваемый выбежал из класса и зашел в соседний кабинет, где напал на 11-классника, тот погиб.

Подозреваемый сбежал из школы, его задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Согласно результатам медицинского освидетельствования, подросток не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Также решался вопрос о назначении экспертизы, чтобы выяснить психическое состояние школьника.

21 февраля стало известно, что двух пострадавших школьников выписали из больницы.

 
 
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Перед нападением на школу в Столбцах подозреваемый удалил все записи с телефона.
 
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