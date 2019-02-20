Заговорил спустя три дня. Носкевич о трагедии в Столбцах

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«Пока мы очень критически относимся к тому, что он говорит, поскольку его показания не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия».

Об этом заявил глава Следственного комитетана совещании у президента, сообщает газетасказал Носкевич.По его словам, это стало возможным после допроса подозреваемого, который начал говорить спустя три дня молчания.Носкевич упомянул, что во многом понять мотивы подростка помогает информация, полученная из восстановленных данных с мобильника и компьютера. Школьник, по словам следователя, перед нападением «почистил» свои девайсы.— сказал Носкевич.Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах напал с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, а двое учеников попали в больницу.Следователи сообщали, что школьник пришел в школу около 7.40, после чего поставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За педагога вступились два одноклассника — 15 и 16 лет. Учительница погибла, мальчики получили ранения. После этого подозреваемый выбежал из класса и зашел в соседний кабинет, где напал на 11-классника, тот погиб.Подозреваемый сбежал из школы, его задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Согласно результатам медицинского освидетельствования, подросток не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Также решался вопрос о назначении экспертизы, чтобы выяснить психическое состояние школьника.21 февраля стало известно, что двух пострадавших школьников выписали из больницы.