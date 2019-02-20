Иван Ургант извинился, что спровоцировал скандал между создателями популярного тревел-шоу

В прошлую пятницу в шоу «Вечерний Ургант» приходила первая ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева. Иван Ургант практически всю программу акцентировал внимание на том, что Жанна является создателем этого тревел-шоу, а девушка этого не отрицала. После выхода передачи этому возмутился главный продюсер «Орла и решки» Нателла Крапивина. Позже Иван Ургант решил в эфире Первого канала извиниться за свои слова.

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— Как приятно видеть здесь у нас человека, который все это придумал! — поприветствовал Бадоеву Ургант, а в ответ Жанна рассказала историю создания программы «Орел и решка».

— Мы с моими одноклассниками решили придумать шоу о путешествиях, это был 2010 год, мы сняли первую программу, а в 2011-м мы вышли в эфир.

Отвечая на ироничные вопросы Урганта о том, как ей удалось придумать формат с «подбрасываемой монеткой», Бадоева пояснила, что это уже было идеей сценаристов и команды авторов, которую привлекли для работы в шоу, а она просто захотела «попутешествовать».

После выхода передачи «Вечерний Ургант» портал SUPER дозвонился главному продюсеру «Орла и решки» Нателле Крапивиной (она также является продюсером Светланы Лободы — Прим. ред). Комментируя интервью с Ургантом, Нателла резко возмутилась, сообщив, что идея шоу никогда не принадлежала Бадоевой.

— Видимо, чтобы подогреть интерес к своему новому проекту («Жизнь других», выходит на Первом канале), Жанна решила в очередной раз возомнить себя создателем нашего формата, в котором она была всего лишь приглашенной ведущей <…> Могу сказать, что редакторская служба изрядно потрудилась, чтобы Жанна «заговорила» в кадре. Я не хотела открытых конфликтов, честно, несмотря на то, что на протяжении восьми лет существования проекта мой пиар-отдел регулярно присылал мне то одно интервью Жанны, то другое, где она заявляла, что она создатель проекта. Сейчас мои юристы предлагают мне подать иски о защите чести, достоинства, репутации и добиться опровержения недостоверной информации. Но я надеюсь, что Жанна сама осознает свою неправоту и публично принесет извинения всем поклонникам «Орла и решки» и нам — ее реальным создателям.

Крапивина пояснила, что сама не общается с Бадоевой много лет, а в качестве доказательства своей правоты готова предоставить все документы, свидетельствующие об исключительном авторском праве на проект и товарный знак «Орел и решка».

SUPER также связался с Жанной Бадоевой, чтоб услышать реакцию на слова Нателлы Крапивиной.

— Желание делать программу о путешествиях было у меня с первого курса университета, я училась на режиссера телевидения. Программа «Орел и решка» родилась в 2010 году, у ее истоков стояла целая команда: мои одногруппники Женя и Лена Синельниковы, сценарист Катя Турова, которая придумала подкидывать монетку, я, продюсер Нателла Крапивина, которая нас финансировала и которой принадлежат права на это шоу. Я совершенно не перетягиваю одеяло на себя, но и не готова по какой-то причине отстраниться от «Орла и решки» настолько, чтобы сказать, что не принимала участия в создании этой программы!

Об этом конфликте написали многие СМИ, а Иван Ургант решил извиниться за то, что его спровоцировал. Он сделал это в одном из следующих выпусков своей же передачи.

«Знаете, мы чувствуем свою вину в этом конфликте. Хотя конфликта, на самом деле, никакого нет. И очевидно, что Жанна не виновата, потому что мы ее спрашивали, мы, наверное, ее спровоцировали… И чтобы как-то затушить этот пожар… Вообще, мы понимаем, что у нас очень часто бывают ситуации, когда нам нужно за что-то извиняться. Мы хотим, чтобы никто не ссорился», — сказал Ургант.

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