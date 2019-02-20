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Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов

21.02.2019 14:57 — Разное | Myfin  
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Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов
Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов

«При текущем уровне развития технологий пользоваться конвертами нет смысла. Теперь пользователь сможет сам установить ПИН к своей карте прямо со смартфона или компьютера», – прокомментировали в Альфа-Банке.

Цифровой ПИН начнет действовать с 28 февраля. Его можно установить в приложении InSync или интернет-банке «Альфа-Клик» одновременно с активацией карты. Причем можно будет выбрать любую комбинацию цифр, хотя в банке не рекомендуют использовать простые варианты (одинаковые цифры, 1234 или год рождения).

 
 
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Альфа-Банк начал выдавать карточки без конверта с ПИН-кодом вместо этого его предложат установить самостоятельно со смартфона или компьютера.
 
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