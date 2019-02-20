

Альфа-Банк стал раздавать карты без бумажных PIN-конвертов

«При текущем уровне развития технологий пользоваться конвертами нет смысла. Теперь пользователь сможет сам установить ПИН к своей карте прямо со смартфона или компьютера», – прокомментировали в Альфа-Банке .

Цифровой ПИН начнет действовать с 28 февраля. Его можно установить в приложении InSync или интернет-банке «Альфа-Клик» одновременно с активацией карты. Причем можно будет выбрать любую комбинацию цифр, хотя в банке не рекомендуют использовать простые варианты (одинаковые цифры, 1234 или год рождения).