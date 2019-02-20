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Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Как отметил
Гродненщина заинтересована перенимать у Австрии современные технологии.
– На Гродненщине внедряется солнечная и ветроэнергетика. И мы готовы изучать опыт австрийских коллег в этом вопросе, – подчеркнул Владимир Кравцов.
– Представители промышленных кругов Австрии проявляют большой интерес к Беларуси. Возможны совместные проекты в сфере производства продуктов питания, текстильной промышленности, деревообработки, возобновляемой энергии. Мы готовы помогать каждому, кто обращается к нам с разными инициативами, – отметила посол.
Как рассказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, в Гродно вместе с австрийскими партнерами планируется построить социальный центр для престарелых людей.
Владимир Кравцов пригласил дипломата принять участие в Международном инвестиционном форуме, который пройдет в Гродно в сентябре нынешнего года, а также посетить в будущем году Республиканский фестиваль национальных культур.
Стороны намерены также сотрудничать в сферах культуры, образования и туризма. Исполнители из Австрии примут участие в концертах органной музыки в гродненской лютеранской кирхе.
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