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Белорусский и российский союзы журналистов подписали соглашение о сотрудничестве
21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Белорусский союз журналистов и Союз журналистов России подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло
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Белорусский союз журналистов и Союз журналистов России подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
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