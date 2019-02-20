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Белорусский и российский союзы журналистов подписали соглашение о сотрудничестве

21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Белорусский союз журналистов и Союз журналистов России подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. 

Подписи под документом поставили председатель Белорусского союза журналистовАнатолий Лемешенок и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. 

"Это важный день для союзов журналистов Беларуси и России. Это большое комплексное соглашение, которое открывает новые перспективы для сотрудничества. У нас впереди много интересных совместных проектов. Мы также будем оказывать друг другу помощь в работе на международной арене", - сказал Владимир Соловьев. 

Как подчеркнул Анатолий Лемешенок, соглашение придаст новый толчок сотрудничеству союзов журналистов двух стран. "Мы дружим уже много лет, общаемся, проводим совместные мероприятия, бываем друг у друга на съездах. Подписание соглашения выведет это взаимодействие на новый уровень. Обе стороны понимают, что в сегодняшнем мире необходимо чаще сверять свои ориентиры и работать в одном ключе. В частности, есть договоренность, что российские журналисты во время посещения Беларуси при каждом удобном случае будут проводить мастер-классы для молодых белорусских журналистов. Мы также будем более активно участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом журналистов России", - отметил он. 

 

 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский союз журналистов и Союз журналистов России подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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