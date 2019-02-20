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Белорусский дуэт выступает в супермиксте на ЧЕ по биатлону в Раубичах. Онлайн

21.02.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Второй день открытого чемпионата Европы по биатлону в Раубичах начинается с супермикста, в котором Беларусь представят Елена Кручинкина и Владимир Чепелин.

Кручинкина и Чепелин способны показывать хороший ход на дистанции, а в случае удачной стрельбы наш дуэт сможет побороться в гонке за высокие места.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Другие фавориты выставили следующие составы:

Норвегия: Фемстейневик, Стромсхейм.

Франция: Жанмонно, Беге.

Россия: Павлова, Малышко.

Австрия: Иннерхофер, Коматц.

Швеция: Магнуссон, Нелин.

Германия: Вайдель, Дорфер.

Польша: Гвиздон, Яник.

Украина: Журавок, Пидручный.

Латвия: Бендика, Расторгуевс.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

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Что: чемпионат Европы по биатлону

Когда: с 18 по 24 февраля

Где: «Раубичи»

Сколько: от 10 рублей

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Второй день открытого чемпионата Европы по биатлону в Раубичах начинается с супермикста, в котором Беларусь представят Елена Кручинкина и Владимир Чепелин.
 
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