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Белорусский дуэт выступает в супермиксте на ЧЕ по биатлону в Раубичах. Онлайн
Второй день открытого чемпионата Европы по биатлону в Раубичах начинается с супермикста, в котором Беларусь представят Елена Кручинкина и Владимир Чепелин.
Кручинкина и Чепелин способны показывать хороший ход на дистанции, а в случае удачной стрельбы наш дуэт сможет побороться в гонке за высокие места.
Другие фавориты выставили следующие составы:
Норвегия: Фемстейневик, Стромсхейм.
Франция: Жанмонно, Беге.
Россия: Павлова, Малышко.
Австрия: Иннерхофер, Коматц.
Швеция: Магнуссон, Нелин.
Германия: Вайдель, Дорфер.
Польша: Гвиздон, Яник.
Украина: Журавок, Пидручный.
Латвия: Бендика, Расторгуевс.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Второй день открытого чемпионата Европы по биатлону в Раубичах начинается с супермикста, в котором Беларусь представят Елена Кручинкина и Владимир Чепелин.
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