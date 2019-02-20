«Гродненская Рублевка» никому не нужна? Где и почем продавали земельные участки в Гродно

На очередном аукционе в Гродно 19 февраля было продано два земельных участка для строительства частных домов. Почем земля в городе, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: Электронный Солигорск

Главная интрига прошедшего аукциона — за сколько уйдет надел на улице Полевой, в районе, который считается «гродненской Рублевкой». За один из последних участков в элитном районе (скоро продажа участков там приостановится на несколько лет) площадью в 11 соток просили минимум 60 тысяч рублей. Однако на него желающих не было — и участок попробуют продать на следующих торгах.

Зато покупателя нашел участок в микрорайоне «Барановичи-5,6» — за него отдали 23,5 тысяч рублей, и в «Зарице-4» — за 18,2 тысяч рублей.

Ближайшие торги, на которых можно будет купить участок под частный дом, пройдут 12 марта. Будут проданы наделы в Барановичах и Зарице.