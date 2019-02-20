В Витебске сотрудники ГАИ спасли прыгнувшего с моста мужчину

Новости Беларуси. Утром 21 февраля в Витебске инспекторы ГАИ спасли прыгнувшего с Кировского моста мужчину.

По сведениям УВД Витебского облисполкома, правоохранителям о прыгнувшем в реку мужчине сообщила очевидец. Прибывшие к указанному месту сотрудники ГАИ вытащили гражданина из Западной Двины и передали медработникам.

Выясняются причины поступка 38-летнего мужчины.

Осенью 2018 года в Пинске местный житель прыгнул с моста.