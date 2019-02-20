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В Витебске сотрудники ГАИ спасли прыгнувшего с моста мужчину
Новости Беларуси. Утром 21 февраля в Витебске инспекторы ГАИ спасли прыгнувшего с Кировского моста мужчину.
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Выясняются причины поступка 38-летнего мужчины.
Осенью 2018 года в Пинске местный житель прыгнул с моста.
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Новости Беларуси. Утром 21 февраля в Витебске инспекторы ГАИ спасли прыгнувшего с Кировского моста мужчину. По сведениям УВД Витебского облисполкома,...
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