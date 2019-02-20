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В Витебске сотрудники ГАИ спасли прыгнувшего с моста мужчину

21.02.2019 15:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 21 февраля в Витебске инспекторы ГАИ спасли прыгнувшего с Кировского моста мужчину.  

По сведениям УВД Витебского облисполкома, правоохранителям о прыгнувшем в реку мужчине сообщила очевидец. Прибывшие к указанному месту сотрудники ГАИ вытащили гражданина из Западной Двины и передали медработникам.  

Выясняются причины поступка 38-летнего мужчины.  

Осенью 2018 года в Пинске местный житель прыгнул с моста.  

Гражданина доставали из воды спасатели – подробнее здесь.  
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 21 февраля в Витебске инспекторы ГАИ спасли прыгнувшего с Кировского моста мужчину.   По сведениям УВД Витебского облисполкома,...
 
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