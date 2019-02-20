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Лукашенко анонсировал совещание с силовиками: попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях

21.02.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко анонсировал совещание с силовиками: попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я готов выслушать ваш доклад по основным направлениям прокуратуры. Но по тем вопросам, которые нуждаются в моей реакции.

И второй вопрос – спортивный. Вы у нас не последний человек в очень важной сфере на злобу дня – лыжная наша федерация. Эти вопросы. Чемпионат мира действительно начался: как мы там выглядим и на что мы рассчитываем.

Я это говорю, учитывая то, что как и в 2018 году, я поручил главе Администрации, надо и вам подключиться, и Совету безопасности, подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. Я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях – они тоже есть, они известны – а над теми вопросами, над которыми нам предстоит поработать.

Рассказал Александр Конюк о будущем антикоррупционных комиссий. Генеральная прокуратура предлагает повысить их статус и значимость. Специально для этого подготовлены поправки в закон о борьбе с коррупцией.

Лукашенко анонсировал совещание с силовиками: попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Есть необходимость переформатировать работу комиссий, придав большую значимость и статус, а это означает больше власти им придать, чтобы они принимали решение на лету, чтобы не затягивались эти все процессы.
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе...
 
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