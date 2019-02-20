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Лукашенко анонсировал совещание с силовиками: попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И второй вопрос – спортивный. Вы у нас не последний человек в очень важной сфере на злобу дня – лыжная наша федерация. Эти вопросы. Чемпионат мира действительно начался: как мы там выглядим и на что мы рассчитываем.
Я это говорю, учитывая то, что как и в 2018 году, я поручил главе Администрации, надо и вам подключиться, и Совету безопасности, подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. Я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях – они тоже есть, они известны – а над теми вопросами, над которыми нам предстоит поработать.
Рассказал Александр Конюк о будущем антикоррупционных комиссий. Генеральная прокуратура предлагает повысить их статус и значимость. Специально для этого подготовлены поправки в закон о борьбе с коррупцией.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
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Лукашенко анонсировал совещание с силовиками: попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Беларуси подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе...
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