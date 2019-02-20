Сомнительное чудо. Поможет ли «волшебная коробочка» вырастить клубнику?

Постоянно встречается в Интернете реклама так называемой «чудо-ягодницы». Эдакая волшебная коробочка, которую нужно поставить на подоконник, каждый день поливать и уже через 3 недели собирать по 10 кг клубники каждый месяц. Круглый год. В течение трёх лет.

Уже смешно, потому что подобный эксперимент проводил, наверное, каждый второй садовод. Результат всегда был неважный. Если летом клубника в горшке (или, если хотите, в ягоднице) ещё как-то плодоносит, то стоит наступить осени, как всякая плодовая активность сходит на нет. Можно, конечно, попробовать досвечивать лампами для рассады. Но, увы, чего достаточно для молодых перцев или томатов – катастрофически не хватает для плодоносящих растений. Чтобы зимой клубника была увешана ягодами «как летом на грядке» – нужны мощные промышленные светильники. Но это уже совсем другие деньги, на фоне которых сами кустики выглядят бесплатным приложением.

Но вчитаемся внимательно в рекламу этой «чудо-ягодницы»: продавцы утверждают, что её успех обусловлен «уникальной эквадорской почвой из джунглей». Опять смешно, ведь любой агроном знает, что лесные почвы – бедны и малоплодородны.

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Далее повествуется, что многолетние исследования этой самой чудо-почвы проводили «учёные РАН под руководством академика…» Вроде бы солидно. Проблема в том, что на фото изображены сотрудники… Казахского национального медицинского университета.

Продавцы идут ещё дальше, утверждая, что «за это открытие они были номинированы на Нобелевскую премию». Забавно, конечно, считать, что Нобелевскую премию могут вручить за горшок с клубникой на подоконнике.

Ко всему прочему получить эту ягодницу можно только по почте. Так что предъявлять претензии о том, что через 3 недели вы так и не начали собирать каждый месяц по 10 кг клубники, будет просто некому.