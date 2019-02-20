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Сомнительное чудо. Поможет ли «волшебная коробочка» вырастить клубнику?

21.02.2019 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Сомнительное чудо. Поможет ли «волшебная коробочка» вырастить клубнику?
pixabay.com

Постоянно встречается в Интернете реклама так называемой «чудо-ягодницы». Эдакая волшебная коробочка, которую нужно поставить на подоконник, каждый день поливать и уже через 3 недели собирать по 10 кг клубники каждый месяц. Круглый год. В течение трёх лет.

Уже смешно, потому что подобный эксперимент проводил, наверное, каждый второй садовод. Результат всегда был неважный. Если летом клубника в горшке (или, если хотите, в ягоднице) ещё как-то плодоносит, то стоит наступить осени, как всякая плодовая активность сходит на нет. Можно, конечно, попробовать досвечивать лампами для рассады. Но, увы, чего достаточно для молодых перцев или томатов – катастрофически не хватает для плодоносящих растений. Чтобы зимой клубника была увешана ягодами «как летом на грядке» – нужны мощные промышленные светильники. Но это уже совсем другие деньги, на фоне которых сами кустики выглядят бесплатным приложением.

Но вчитаемся внимательно в рекламу этой «чудо-ягодницы»: продавцы утверждают, что её успех обусловлен «уникальной эквадорской почвой из джунглей». Опять смешно, ведь любой агроном знает, что лесные почвы – бедны и малоплодородны.

Сомнительное чудо. Поможет ли «волшебная коробочка» вырастить клубнику?
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Далее повествуется, что многолетние исследования этой самой чудо-почвы проводили «учёные РАН под руководством академика…» Вроде бы солидно. Проблема в том, что на фото изображены сотрудники… Казахского национального медицинского университета.

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Продавцы идут ещё дальше, утверждая, что «за это открытие они были номинированы на Нобелевскую премию». Забавно, конечно, считать, что Нобелевскую премию могут вручить за горшок с клубникой на подоконнике.

Ко всему прочему получить эту ягодницу можно только по почте. Так что предъявлять претензии о том, что через 3 недели вы так и не начали собирать каждый месяц по 10 кг клубники, будет просто некому.

 
 
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Можно ли доверять рекламе «чудо-ягодницы»? Расследует Павел Верещагин.
 
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