В американском штате Юта лыжник попал под лавину, которая пронесла его вниз по склону горы и засыпала слоем снега. Инцидент от начала и до конца был записан экшен-камерой. Мужчина провел под снегом больше минуты, но, к счастью для него, все обошлось.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под слоем снега: в США лыжник снял, как попал под лавину (не переживайте, его откопали) Мужчина провел под снегом больше минуты, но, к счастью, его спасли.