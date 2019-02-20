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Под слоем снега: в США лыжник снял, как попал под лавину (не переживайте, его откопали)
В американском штате Юта лыжник попал под лавину, которая пронесла его вниз по склону горы и засыпала слоем снега. Инцидент от начала и до конца был записан экшен-камерой. Мужчина провел под снегом больше минуты, но, к счастью для него, все обошлось.
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Мужчина провел под снегом больше минуты, но, к счастью, его спасли.
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