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«Я ничего не знаю про Дика Чейни. Это я тупой?» Шпаргалка для тех, кто идет смотреть «Власть»

21.02.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в минский прокат вышел политический байопик (?) «Власть». У фильма 8 номинаций на «Оскар», но кинообозреватель AFISHA.TUT.BY Анна Ефременко считает, что этой информации маловато для просмотра. Рассказываем, кто такой Дик Чейни и почему вам вообще важно это знать.

Давайте сразу к делу: кто такой Дик Чейни?

Американский политик, республиканец. Работал в администрациях четырех (!!!) президентов США. При Джордже Буше — старшем был министром обороны, а с 2001 по 2009 при Буше — младшем был вице-президентом США.

Вице-президентов много, почему говорят именно про него?

На этот вопрос вам лучше всего ответит политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман:

— Чейни смог сделать из обычно символического поста вице-президента должность под себя — бескомпромиссного, жесткого и предельно целеустремленного человека. Он, по сути, стал серым кардиналом американской политики, неформально подчинив себе кадровую, внешнюю и энергетическую отрасли. Но еще ему «помогла» история.

Чейни, скорее всего, стал бы лишь одним из видных ветеранов американской политики, которого бы все хвалили за удачную службу министром обороны в первую войну в Ираке в 1991-м, если бы не случилось 11 сентября 2001 года. Именно Чейни стал вдохновителем самых спорных реакций США на эту террористическую атаку. Это и пытки подозреваемых в терроризме, и вторжение в Ирак под ложным предлогом, и увеличение полномочий спецслужб по слежке за собственными гражданами. Все это простые американцы и политики, пришедшие на смену Бушу и Чейни, в основной массе сегодня резко осуждают. Наложите на это мистический и таинственный образ Дика Чейни — и поймете, почему критики считают его чуть ли не политическим сатаной.

Почему это должно быть важно мне именно сейчас?

Артем Шрайбман:

— В принципе, не должно. Это рефлексия либеральной Америки на годы взлета ястребов-консерваторов. В понимании первых — это пик узурпации власти группой жадных циничных политиков, во главе с Диком Чейни. Вполне вероятно, автора вдохновила та поляризация и атмосфера непрекращающейся политической войны, которая сегодня пронизывает США. Дик Чейни, пожалуй, единственная фигура в современной истории США, которого американская либеральная городская элита, интеллигенция и Голливуд ненавидели бы так же сильно, как Дональда Трампа.

А кто снимал кино — он американец вообще?

Режиссер фильма — Адам МакКей. Если вы следите за оскаровской гонкой, то точно знаете его предыдущую работу — фильм об экономическом кризисе в США «Игра на понижение». Были у него и картины попроще: «Копы в глубоком запасе», «Сводные братья», «Рики Бобби: Король дороги».

Во «Власти» (или в Vice в оригинале) МакКей делает сатирический портрет одиозного политика. Сложность в том, что сам Чейни не был настолько публичным фриком, как Буш-младший. Он чаще находился в тени, как кукловод, который дергает за ниточки из-за ширмы (вы увидите это в особенно остроумной сцене разговора Чейни и Буша за столом на заднем дворе). Будем считать такой прием метафорой незаметности зла для поверхностного взгляда.

С остальными художественными заявками у МакКея похуже. И хоть его главный антигерой несомненно Чейни, винит он во всем в финале именно народ (дождитесь сцены после титров, где консерватор обвиняет либерала в том, что кино вышло слишком демократическим, тот отвечает что-то вроде «зато это правда». А потом все начинают драться. И уж совсем издевкой станет фраза скучающей девушки на фоне разборок. Мол, а когда там выходит следующий «Форсаж»).

Впрочем, основные бочки после премьеры все равно окажутся на Чейни, а Кристиан Бэйл, забирая статуэтку «Золотого глобуса» как лучший актер, признается, что его на образ вдохновил сам Сатана.

И как на такое кино отреагировали в США? Режиссера еще не посадили?

Отзывы на фильм получились крайне противоречивые. Известный американский Vox даже опубликовал две рецензии в одной, где один критик поставил фильму полтора балла из пяти, а второй — четыре.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 66% на основе 297 рецензий критиков со средней оценкой 6,7 из 10.

Критик влиятельного проекта RogerEbert отметил, что ответы на то, как Чейни сделал то, что сделал, и почему, могли бы стать величайшей американской драмой. Но, к сожалению, не стали. Возможно, считает эксперт, мы все еще слишком близко к этим историческим событиям.

Даже сторонники демократов из New York Times упрекают МакКея в том, что его выводы получились в лучшем случае поверхностными, а в худшем — лицемерными.

Авторитетный британский журнал Empire отмечает, что это кино смотрится особенно злободневно во времена правления Дональда Трампа, когда границы президентской власти в США становятся все более размытыми. И каждый шаг, который совершил Чейни, приближал страну к тому краю пропасти, у которой она оказалась сейчас.

И да, режиссера не просто не линчевали публично, а наоборот: признали заслугу и авторитет его работы аж восемью номинациями на «Оскар».

Еще и на «Оскар» номинировали?!

Именно. Уже в понедельник утром мы узнаем, сколько статуэток из восьми получит «Власть».

Хорошо, еще вопрос. А почему мужик на постере напоминает Кристиана Бэйла? Это косплей?

Вас не провести. Это и есть Кристиан Бэйл — с тонной грима и «надбавкой» в виде 18 килограммов набранного специально для роли веса. Актер изучал манеры поведения, разговора Чейни, его походку, чтобы быть максимально похожим на оригинал. Поэтому если вам бросится в глаза неприятная привычка цедить слова сквозь зубы или его внешняя грузность персонажа — знайте: все так и было.

Ладно. Давайте честно: мне стоит смотреть фильм?

Да, но будьте бдительны. МакКей — талантливый манипулятор, при каждой возможности он старается затащить вас на свою сторону. Если вы счастливый обладатель критического мышления, самое время выкрутить его на максимум.

Когда: с 21 февраля.

Где: все Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино, «Беларусь», «Пионер», «Ракета», «Центральный».

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Теги: Минск
 
 
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