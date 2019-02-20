«Какие мальчики? Дайте мне прыгнуть!». Как Романовская стала второй чемпионкой мира в нашем фристайле

На первенстве мира по фристайлу в 2017 году она была среди худших, на Олимпиаде-2018 смазала выступление падением в квалификации, а в 2019-м стала чемпионкой мира. До Александры Романовской среди белорусов золото на «мире» брал только Алексей Гришин. Было это еще в 2001 году. Оттого победа Романовской для богатой на олимпийских чемпионов команды — событие знаковое. В интервью SPORT.TUT.BY 22-летняя Саша рассказала о слезах в Пхенчхане, дружбе с Анной Гуськовой, пирсинге в носу и подарке татуировщика.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«После падения в Пхенчхане плакала везде»

— На Олимпиаде-2018 ты испугала нас падением во время первой попытки. По сути, на этом соревнования для тебя завершились. Аня Гуськова стала чемпионкой Игр. Говорила , что старалась не лезть к тебе и что ты не хотела говорить о случившемся.

— Все верно. Сразу после падения сильно расстроилась. Из двух попыток на стадии квалификации рассчитывала попасть в финал 1 с первой. В этом прыжке чувствовала себя увереннее. Когда упала, стало ясно, что свой лучший шанс прошляпила. Едва собралась на второй прыжок. Пожалуй, с моей стороны было неправильно преждевременно проиграть Олимпийские игры.

— Плакала?

— Везде. И между прыжками, и после второго, и по дороге в олимпийскую деревню. Плакала и в то же время была безумно рада за Аню. Старалась вести себя так, чтобы одно не вредило другому, ведь мы с Аней довольно неплохие друзья. По возможности отвлекалась от своей печали, проводила время с людьми — с той же Анькой. Мы жили в одной комнате, спускались с гор в прибрежный кластер, встречались с нашими ребятами и со спортсменами из других команд. Ане требовалась поддержка, ведь медиа-работники «заклевали» ее. Посмотрела на нее и подумала: «Наверное, то, что случилось со мной, к лучшему. Такого удара я бы не вынесла».



Фото: Reuters

— А кто поддержал тебя?

— Понимаете, у каждого в команде в то время были свои проблемы. Не одна я осталась разочарованной итогом Игр в Пхенчхане. Можно было долго себя жалеть, но и с Антоном Кушниром случилась беда, из-за чего Николай Иванович (Козеко, главный тренер сборной по фристайлу. — Прим.ред.) сильно переживал, и Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала… Думаю, Николаю Ивановичу было не до мои девичьих страданий.

— Мы выдохнули, когда после падения ты встала сама. Какой была реакция твоих близких?

— Слава Богу, мама не видела того прыжка, так как находилась на работе. Родители хорошо меня знают. Лучшее, что они могли сделать, — не трогать меня. С этим они справились на сто процентов. Меня никто не доставал вопросами, никто не жалел, ведь это часто подталкивает к тому, что ты сам начинаешь себя жалеть: «Ох, я бедный, несчастный!» Аньке спасибо!

— Сколько лет вы дружите?

— О, Боже! Сколько себя помню в спорте, мы общаемся. Наверное, с 2008 года, когда я начала ездить на сборы. Вообще, у нас с Аней общий первый тренер по фристайлу — Юрий Алексеевич Купрацевич. Сначала мы вместе работали под его руководством, потом Аня ушла в нацкоманду (Аня старше Саши на четыре года. — Прим.ред.), а затем и меня туда подтянули.



Фото: instagram.com/curly_haired_lion

— Ты пересматривала видео с падением?

— Один раз. Весной. В тот момент мне прям очень сильно хотелось обсудить с Николаем Ивановичем, какие ошибки я допустила, чтобы так упасть! Хотелось узнать правду, грубо говоря! И вдруг все это как-то перестало иметь значение. Мы так и не поговорили об этом прыжке. Возможно, дело было во мне или, может быть, все из-за ветра.

Страх перед падением, нет, не пробудился. Бывало и хуже. К счастью, обошлось без травм. Разве что мышцы болели.

— В случае с еще одной твоей подружкой Вероникой Корсуновой, российской фристайлисткой, падение обернулось неприятностями.

— Да, она поставила на паузу свою карьеру из-за проблем с коленями. Как-то неудачно прыгнула с трамплина, а приземлилась не на «снежную подушку» — чуть дальше. Разорвала связки, одно колено оказалось раздробленным. Кажется, ей сделали по две операции на каждое колено, проводили их в Австрии. И сейчас, как только Вероника прыгает, колени болят. Прошлый сезон она отработала на болевых ощущениях, на Олимпиаду в Пхенчхане не смогла отобраться, хотя в Сочи-2014 выступала. Грезит о том, чтобы вернуться, потому что влюблена в лыжную акробатику! Не знаю, пойдет она на этот шаг или нет.

Пока Вероника была в команде России, мы виделись на сборах в Финляндии и на турнирах. Сейчас такого нет, но мы все равно на связи. В прошлом году, например, слетали в отпуск в Париж, в 2017-м побывали в Амстердаме. Вероника живет в Москве, а сама из Таганрога. Приезжала поболеть за меня на недавний этап Кубка мира в Москве (Саша выиграла с результатом 105,93. — Прим.ред.). Провела со мной весь соревновательный день, приезжала к нам в гостиницу. После спорта она устроилась инструктором по горным лыжам.

— Стала ли для тебя проблемой история в Пхенхчане при подготовке к сезону 2019 года?

— Весной и летом отношение к тренировкам не было на должном уровне. Каждое утро приходилось заставлять себя работать. К счастью, когда в ноябре мы отправились на сбор в Финляндию, больше не колупалась в себе. Перед Финляндией на собрании сказали, что среди девчонок из основного состава поеду только я. Думала, что, быть может, девочки чуть позже войдут в сезон, но нет. С нами поехали младшенькие: Яна Ярмошевич, Лера Абалматова и Снежана Дробенкова, которая сейчас на Кубке Европы всех рвет…

— Каково тебе без подруг по сборной?

— Стараюсь не обременять себя мыслями о том, какой это тяжелый груз — отвечать за женскую команду. Зачем думать о том, что ты один и на тебе вся ответственность? Как есть, всякое бывает. Это спорт… Конечно, грущу по Ане, но расстояния не мешают нам общаться. Понимаю, что для нее лучше сейчас подлечиться. Мы ведь не навсегда прощаемся!

— Говоря о прыжках, что ты хотела показать в этом году?

— Все то, что мы готовили на воду. В принципе, со всеми прыжками, кроме одного, выступила в сезоне. В том, последнем, не было необходимости из-за изменившегося формата соревнований, ведь нам разрешили повторить прыжок, исполненный ранее. Оба прыжка были трехсальтовыми с двумя пируэтами: первый — с винтами во втором и третьем сальто, второй — в первом и третьем. Коэффициент у второго повыше. Впрочем, первого хватило для победы на чемпионате мира в Дир-Вэлли. Она позволила мне поверить в то, что упорная работа обязательно приведет к чему-то хорошему. Только не нужно останавливаться.

Я немного не поняла решение Международной федерации лыжного спорта. С одной стороны, накануне чемпионата мира были подняты коэффициенты на трехсальтовые прыжки с целью мотивировать девочек идти на эту сложность и развивать таким образом женскую лыжную акробатику. С другой — разрешили спортсменкам повторять прыжки, что не вынуждает их рисковать. Получается, что КПД инициативы федерации — ноль.

Мне грех жаловаться, ведь новая система оказалась мне на руку. Не знаю, что было бы, пойди я на более сложный прыжок в финале 2. Но он у меня по крайней мере был. Мы были готовы к любому формату соревнований в отличие от других спортсменок. Как показывали последние крупные старты, в том числе Олимпиада, прыжков для третьего этапа состязаний у многих нет, и в итоге они исполняют безумно простые вещи, фактически детские. И это на стадии борьбы за медали!

Конечно, девочки, которые прыгают двойное сальто с тремя пируэтами — молодцы, а я с пируэтами не очень дружу, не очень хорошо их накручиваю, и в то же время удивлена тем, что они, будучи спортсменками мирового уровня, не идут на тройное сальто хотя бы из интереса. Лично мне на двойных скучно сидеть. Чтобы сохранять задор, огонь в глазах нужно было что-то новое.

«Со следующего года девочки активно пойдут на тройные прыжки, и на Олимпиаде 2022 года нас будет ждать „мясорубка“»

— Кто — ты или Аня — начал прыгать трехсальтовые прыжки раньше?

— Аня, но в 2016-м у нее случилась травма, из-за которой она пропустила сезон. Получается, за это время я наверстала. В 2017-м стала исполнять тройное сальто, пробовала перевернуться.

— В смысле приземлиться в ноги?

— На первых порах речи не идет о том, чтобы встать в ноги. Важнее ощутить себя в воздухе. Первыми моими трехсальтовыми прыжками были просто тройное сальто, тройное с одним пируэтом. Попробовала их перед чемпионатом мира 2017 года. С этой программой решила выступать на мировом первенстве, и Николай Иванович поддержал, хотя, казалось бы, ЧМ — серьезный старт, и было бы лучше прыгнуть что-нибудь попроще… Увы, я не приземлилась ни в одной из двух попыток. Это было похоже не то, что вы видели в Пхенчхане-2018. Заняла одно из последних мест, двадцать какое-то (на самом деле 19-е среди 22 участников ЧМ-2017. — Прим.ред.).











— Как отреагировал Козеко? Это ведь был необоснованный риск.

— Сказал: «Ничего страшного. Здорово, что выступила именно с этими прыжками». Не зажимает нас, нет!

В 2018-м я продолжила прыгать тройные. По-моему, только на этапе Кубка мира в Китае, первом в сезоне, мы отказались от таких прыжков. Не все получалось, но на фоне подготовки к Олимпиаде за неудачные попытки никто нас не ругал.

— Ты поучаствовала в том, что Аня решилась на тройные прыжки. «Да пошли на тройной трамплин, сколько можно прыгать на двойном?» — приводила твои слова Гуськова.

— Наверное, это было на Кубке мира в Москве, первом официальном старте в прошлом сезоне, когда Аня сделала тройное сальто. Если бы она не хотела, то и мои слова толчком не послужили бы!.. Бывает, что от большого желания я совсем теряю страх, хотя, возможно, стоило бы больше внимания уделять таким моментам, как погода. Ой, Анька звонит!

— Можешь ответить. Передай привет!

— Да нет, позже поговорим. Так вот, мне иногда так сильно хочется прыгать, что тренеры, которые замеряют скорость на склоне, осекают: «Да подожди ты, дай мальчикам прыгнуть!» Какие мальчики? Дайте мне!

Думаю, что со следующего года девочки активно пойдут на тройные прыжки, и на Олимпиаде 2022 года нас будет ждать «мясорубка».



Фото: instagram.com/curly_haired_lion

— Стать в 22 года чемпионкой мира по лыжной акробатике — насколько это круто?

— Если брать не только нашу дисциплину, а фристайл в целом, то в хафпайпе и слоупстайле побеждают девочки от 16 лет. Француженка Перрин Лаффон из могула выиграла Олимпиаду-2018, когда ей было 19. Россиянка Люба Никитина на два года младше меня и в этот раз взяла серебро чемпионата мира, а я несколько лет назад не могла на такое претендовать из-за того, что кручу пируэты не так хорошо. А в целом, да, вид спорта молодеет.

— В честь дня рождения ты подарила победу на чемпионате мира отцу.

— Поздравила его в эфире после первого прыжка, когда еще не знала, что выиграю. Все сложилось удачно! Папа растрогался. У мамы день рождения в начале декабря, когда у нас проходят сборы в Финляндии, поэтому так ее поздравить не получится. Ее — только по Viber (смеется)! Родители встретили меня после чемпионата с рапростертыми объятиями, причем так было бы вне зависимости от результата.



Фото: instagram.com/curly_haired_lion

— Аня Гуськова вместе с золотом Олимпиады выиграла дружеский спор у Николая Козеко. Призом стал раритетный рюкзак Николая Ивановича. Есть ли бонусы у твоей победы?

— Мой татуировщик Саша Беленков, у которого сделала «рукав», перед Олимпиадой сказал: «Выиграешь медаль — с меня бесплатная татушка». Посмеялась и забыла. После Олимпиады заходила к нему. И вот сейчас, после успеха на чемпионате мира, он меня поздравил и вспомнил обещание годичной давности. Оно в силе! Грех не воспользоваться ситуацией! Я выиграла спор. Приятно, что татуировщик следит за моими выступлениями.

— Белорусские спортсмены привыкли, что вместе с призовыми за успехи на Олимпиаде государство одаривает их квартирами. После Игр в Пхенчхане практика не получила продолжения, хотя Гуськова не раз озвучивала в прессе, что рассчитывает на поддержку государства в любой форме.

— Да, столько времени прошло, а Аньке так никто и не помог. С другой стороны, такие подарки — не прописанная законом норма, а просто человек [после побед на Играх в Сочи] был на эмоциях (речь о президенте Беларуси. — Прим.ред.). Что я думаю об истории Ани с квартирой? Это из серии: надейся на лучшее, но будь готов к чему угодно. Своими силами буду двигаться к цели обзавестись жильем. Плюс у меня не те результаты, чтобы рассчитывать на такие подарки. Пока есть возможность, буду копить на квартиру.

«Кажется, Козеко не заметил мой пирсинг в носу»

— 23 февраля этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Раубичах. Готова?

— Мотивации хватает. От нас все ждут космических прыжков! Хочется хорошо выступить, порадовать свой народ. Иной раз кажется: кому, кроме нас, нужны эти прыжки? Но, как оказалось, людей, которых радуют наши победы, много. Поняла это, когда Аня стала олимпийской чемпионкой. Ей писали отовсюду, меня после победы на чемпионате мира тоже находили в соцсетях. Уровень ответственности, признаться, повышается. Несколько человек из числа знакомых уже сказали, что ждут от меня победы в Раубичах! Такие ожидания гложат, тяготят!

— 24 февраля опять же в Раубичах впервые в мире состоятся соревнования по сихронным прыжкам.

— Не уверена, что я выступлю. Только если меня поставят с девочкой из другой страны, ведь в нашей команде женская пара в этом году не собирается. На сборах в Финляндии я прыгала с мальчиками. Тогда синхронные прыжки мы тренировали каждый четвертый день. Это были веселые занятия. Интересные эмоции, волнение! Думаешь, как бы не наткнуться на идущего парарелльным курсом человека!

Если ребятам Николай Иванович подбирал партнеров, схожих по комплекции, то со мной поставил Максима Густика, самого выского и здорового парня в команде. Вот так образовался дуэт «Тарапунька и Штепсель»! У нас получалось. Лишь в последний день сборов я прыгала с другим партнером. Им был Артем Башлаков.

— Тренер сборной Михаил Курлович полагает, что сихронные прыжки — самый доступный для понимания вид программы, ведь болельщики будут оценивать не технические элементы, а синхронность действий спортсменов.

— Очень адекватная точка зрения! Даже двойные прыжки, то есть не самые сложные, выглядят значитаельно более зрелищными, когда их исполняют в паре.

— В играх за сборную теннисистка Арина Соболенко выступала с окрашенными кончиками волос в цвет флага и с маникюром в национальных цветах. У тебя своя тема.

— С этого сезона стала выходить на соревнования с бантиками-резинками для волос с орнаментом. Нравится, как это выглядит, поднимается патриотических дух. Купила резинки на Symbal.by. В LSTR Adzieńnie взяла себе рюкзак. Люблю заходить в магазины с белорусской символикой. Покупаю журналы на белорусском языке, стараюсь читать.

— В твоей выездной сумке несколько книг, что-то на английском.

— «Иллюзии» Ричарда Баха, моего любимого автора. Я читала эту книгу в переводе на русский, а теперь решила почитать в оригинале. Пока туго идет. Хочу таким образом подтянуть знание английского языка. Мне советовали смотреть фильмы на английском с русскими субтитрами, но до это не дошла. Люблю читать. Дома собрано много купленного и непрочитанного. Не получается у меня выйти из книжного магазина без покупок, понимаете? Когда бывали с Вероникой Корсуновой в США, всегда старались купить что-то из известного то в подарок, то для себя.

— Что еще интересного помимо книг ты возишь с собой по миру?

— Материалы для вязания и плетения фенечек — вот, на мне сейчас как раз фенечка с белорусским орнаментом. На сборах в Финляндии связала свой первый свитер. Он получился огромным! Утонула в нем. Пока вязала, казалось, что свитер выходит маленьким: «Так, надо тут побольше, тут и тут». И вот он какой — гигантский! Я его постирала. Думала, сядет. А он растянулся! Не заладилось… Может, как-нибудь перевяжу! Думаю, пойти по этому пути или начать вязать новый свитер.



Фото: instagram.com/curly_haired_lion

— Мог ли я видеть тебя с короткой прической?

— Да, в 2016-м году подстриглась под машинку. Решила поэкспериментировать. Понравилось в плане удобства, комфорта. Кудри отросли, а на них гравитация, знаете ли, не действует… Стояли кверху! Выходила из положения с помощью повязок.

Из-за формы лица, тяги к мешковатым и мужским вещам в общественных местах меня принимали за мальчика. Так, в транспорте обращались: «Вы выходите, молодой человек?» Оборачивалась, а люди такие: «Ой!» Весной буду стричься, но не коротко.

— Помимо татуировок твой образ составляют серьги в районе брови и в носу. Как давно с ними ходишь?

— С сережкой на брови — с 2014 года. С тех пор ни разу не снимала. Нос проколола в сентябре. Решила попробовать, несмотря на то, что у меня тот еще шнобель. Почти все говорят, что пирсинг в носу им не нравится. Людям в целом не нравится все то, что я делаю с собой.

— А что Козеко?

— Ничего не сказал. Если честно, мне кажется, что он не заметил. Или когда заметил, подумал: «Может, она давно так ходит?» Никогда ни по поводу татуировок, ни по поводу пирсинга Николай Иванович ни слова не сказал. Даже если он относится к этому негативно, что, как мне кажется, навряд ли, он настолько интеллигентный человек, что попросту не подаст виду.

У нас демократичная обстановка в команде. С мнением спортсменов тренеры считаются. А если Николая Ивановича что-то не устраивает, то, конечно, он даст об этом знать. Кто-то в споре уступит. Главное — я не боюсь идти к нему с предложениями.