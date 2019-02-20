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Минпром поручил закредитованным предприятиям до 1 мая представить свои стратегии развития
21.02.2019 15:52 — Разное | Ежедневник
фото: eurasia.expert
На коллегии Министерства промышленности 21 февраля обсуждалась ситуация на проблемных предприятиях.
До 1 мая они должны представить в министерство свои стратегии развития, передает
Гунько сообщил также, что Минпром и банки готовят пилотные проекты для реструктуризации проблемных долгов предприятий с помощью механизмов указа №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств". Уже определен перечень предприятий, где планируется реализовать такие проекты. Замминистра констатировал пробуксовки в этомй работе из-за пробелов в банковском законодательстве, ограничения отдельных банков на вход в акционерный капитал предприятий. Между тем оОдин из пилотных проектов как раз предполагает вхождение Беларусбанка в акционерный капитал предприятия с покупкой его долгов у других банков. Предприятие занимается глубокой модернизацией производства и созданием продукции, которая будет востребована при развитии атомной энергетики.
Указом №200 на финансовом рынке Беларуси внедряются новые инструменты реструктуризации долгов. В частности, возможен обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия, продажа банком проблемных долгов со скидкой. Кроме того, должники, которые находятся в тяжелом экономическом положении, могут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам - в случае, если банки простят долг.
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На коллегии Министерства промышленности 21 февраля обсуждалась ситуация на проблемных предприятиях.
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