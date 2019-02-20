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Минпром поручил закредитованным предприятиям до 1 мая представить свои стратегии развития

21.02.2019 15:52 — Разное | Ежедневник  
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Минпром поручил закредитованным предприятиям до 1 мая представить свои стратегии развития

фото: eurasia.expert

На коллегии Министерства промышленности 21 февраля обсуждалась ситуация на проблемных предприятиях.

До 1 мая они должны представить в министерство свои стратегии развития, передает БЕЛТА. "Есть ряд предприятий, которые испытывают проблемы в финансово-хозяйственной деятельности, они закредитованы, соответственно, нет стратегии будущего. Сегодня управляющим компаниям, тем, кто имеет серьезные компетенции, необходимо найти подходящую нишу или проект, внести предложения на рассмотрение Минпрома. При положительном рассмотрении разработать бизнес-план, и мы найдем финансирование под проект», - сказал замминистра промышленности Сергей Гунько.

Гунько сообщил также, что Минпром и банки готовят пилотные проекты для реструктуризации проблемных долгов предприятий с помощью механизмов указа №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств". Уже определен перечень предприятий, где планируется реализовать такие проекты. Замминистра  констатировал пробуксовки в этомй работе из-за пробелов в банковском законодательстве, ограничения отдельных банков на вход в акционерный капитал предприятий. Между тем оОдин из пилотных проектов как раз предполагает вхождение Беларусбанка в акционерный капитал предприятия с покупкой его долгов у других банков. Предприятие занимается глубокой модернизацией производства и созданием продукции, которая будет востребована при развитии атомной энергетики.

Указом №200 на финансовом рынке Беларуси внедряются новые инструменты реструктуризации долгов. В частности, возможен обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия, продажа банком проблемных долгов со скидкой. Кроме того, должники, которые находятся в тяжелом экономическом положении, могут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам - в случае, если банки простят долг.

 
 
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На коллегии Министерства промышленности 21 февраля обсуждалась ситуация на проблемных предприятиях.
 
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