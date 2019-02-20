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В Берёзе по подозрению в педофилии задержали пенсионера

21.02.2019 15:56 — Разное | Аргументы и факты  
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В Берёзе по подозрению в педофилии задержали пенсионера
Фото из открытых источников

В Березе правоохранители задержали пенсионера, совершавшего насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних, сообщается в Твиттер-канале МВД Беларуси. 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 УК Республики Беларусь. 

В Берёзе по подозрению в педофилии задержали пенсионера
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Мужчина 1938 года рождения совершил преступление в 2017 году.
 
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