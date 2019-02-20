21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Уважаемые работники и ветераны труда землеустроительной и картографо-геодезической службы Ганцевичского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы!

Современное землеустроительство является действенным инструментом государственного регулирования и управления в области использования и охраны земельных ресурсов — основного национального богатства нашей страны.

Сотрудники службы выполняют самые разные задачи в сфере совершенствования земельных отношений, решения вопросов развития экономики, инвентаризации и оценки недвижимости.

Именно ответственность и опыт, профессионализм и любовь к родной земле работников землеустроительной службы являются залогом сохранения земельных ресурсов нашей Родины для последующих поколений.

В день вашего профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений.

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.

(Visited 2 times, 2 visits today)