21 февраля — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники землеустроительной и картографо-геодезической службы.
Уважаемые работники и ветераны труда землеустроительной и картографо-геодезической службы Ганцевичского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы!
Современное землеустроительство является действенным инструментом государственного регулирования и управления в области использования и охраны земельных ресурсов — основного национального богатства нашей страны.
Сотрудники службы выполняют самые разные задачи в сфере совершенствования земельных отношений, решения вопросов развития экономики, инвентаризации и оценки недвижимости.
Именно ответственность и опыт, профессионализм и любовь к родной земле работников землеустроительной службы являются залогом сохранения земельных ресурсов нашей Родины для последующих поколений.
В день вашего профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений.
Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.