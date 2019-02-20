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В WinRAR исправили угрозу 19-летней давности
Специалисты компании Check Point
Уязвимость обхода каталога затрагивает все версии WinRAR, выпущенные за последние 19 лет. Проблема кроется в устаревшей сторонней библиотеке UNACEV2.DLL, используемой архиватором для распаковки файлов в формате ACE. Поскольку WinRAR распознает формат по содержимому файла, а не его расширению, атакующим потребуется всего лишь изменить расширение .ace на .rar, чтобы замаскировать вредоносный архив.
Эта уязвимость предоставляет возможность извлечь файлы из архива в нужную злоумышленникам папку, а не назначенную пользователем. Таким образом они могут поместить вредоносный код в папку автозагрузки Windows, который будет автоматически выполняться при каждой загрузке системы. Как видно на видео ниже, для полной компрометации системы злоумышленнику потребуется просто убедить пользователя распаковать вредоносный архив с помощью WinRAR.
В конце января нынешнего года разработчики WinRAR выпустили версию
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Для успешной атаки злоумышленнику потребуется всего лишь обманом заставить жертву распаковать вредоносный архив.
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