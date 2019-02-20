«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с Австрией в различных сферах. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрии в Беларуси Алоизии Вергеттер с руководством области.





Как отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, в последнее время Гродненщина активно развивает экономические связи с Австрией. С участием австрийского капитала создана компания «Кроноспан», где организовано производство древесностружечных и древесноволокнистых плит и другой продукции. В результате привлечено более 500 миллионов долларов иностранных инвестиций, создано 500 новых рабочих мест. В настоящее время компания «Кроноспан» ведет работу по реализации перспективного проекта по созданию мебельного кластера. Австрийская компания «Швайгофер» рассматривает Свислочский район как площадку для реализации крупного деревообрабатывающего производства.









Гродненщина заинтересована перенимать у Австрии современные технологии.

– На Гродненщине внедряется солнечная и ветроэнергетика. И мы готовы изучать опыт австрийских коллег в этом вопросе, – подчеркнул Владимир Кравцов.





– Представители промышленных кругов Австрии проявляют большой интерес к Беларуси. Возможны совместные проекты в сфере производства продуктов питания, текстильной промышленности, деревообработки, возобновляемой энергии. Мы готовы помогать каждому, кто обращается к нам с разными инициативами, – отметила посол.









Этот проект будет реализован по программе частно-государственного партнерства при участии католической благотворительной организации «Каритас». Как рассказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, в Гродно вместе с австрийскими партнерами планируется построить социальный центр для престарелых людей.по программе частно-государственного партнерства при участии католической благотворительной организации «Каритас».









Владимир Кравцов пригласил дипломата принять участие в Международном инвестиционном форуме, который пройдет в Гродно в сентябре нынешнего года, а также посетить в будущем году Республиканский фестиваль национальных культур.

Стороны намерены также сотрудничать в сферах культуры, образования и туризма. Исполнители из Австрии примут участие в концертах органной музыки в гродненской лютеранской кирхе.

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