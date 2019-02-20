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«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии

21.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненская область намерена развивать сотрудничество с Австрией в различных сферах. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрии в Беларуси Алоизии Вергеттер с руководством области.
 
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
 
Как отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, в последнее время Гродненщина активно развивает экономические связи с Австрией. С участием австрийского капитала создана компания «Кроноспан», где организовано производство древесностружечных и древесноволокнистых плит и другой продукции. В результате привлечено более 500 миллионов долларов иностранных инвестиций, создано 500 новых рабочих мест. В настоящее время  компания «Кроноспан» ведет работу по реализации перспективного проекта по созданию мебельного кластера. Австрийская компания «Швайгофер» рассматривает Свислочский район как площадку для  реализации крупного деревообрабатывающего производства.
 
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
 
Гродненщина заинтересована перенимать у Австрии современные технологии.
 
– На Гродненщине внедряется солнечная и ветроэнергетика. И мы готовы изучать опыт австрийских коллег в этом вопросе, – подчеркнул Владимир Кравцов. 
 
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
 
– Представители промышленных кругов Австрии проявляют большой интерес к Беларуси. Возможны совместные проекты в сфере производства продуктов питания, текстильной промышленности, деревообработки, возобновляемой энергии. Мы готовы помогать каждому, кто обращается к нам с разными инициативами, – отметила посол.
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
 
Как рассказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, в Гродно вместе с австрийскими партнерами планируется построить социальный центр для престарелых людей. Этот проект будет реализован по программе частно-государственного партнерства при участии католической благотворительной организации «Каритас».
 
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
«Зеленая» энергетика, мебельный кластер и социальный центр. Председатель облисполкома встретился с послом Австрии
 
Владимир Кравцов пригласил дипломата принять участие в Международном инвестиционном форуме, который пройдет в Гродно в сентябре нынешнего года, а также посетить в будущем году Республиканский фестиваль национальных культур.
Стороны намерены также сотрудничать в сферах культуры, образования и туризма. Исполнители из Австрии примут участие в концертах органной музыки в гродненской лютеранской кирхе.
 
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
 
 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненская область намерена развивать сотрудничество с Австрией в различных сферах. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрии в...
 
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