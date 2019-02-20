Тренируем память – отодвигаем старость





Способности, которые связаны с мозгом человека и находятся в зависимости от человеческого организма в целом, называются когнитивными функ- циями. Под воздействием самых различных факторов случаются сбои в качестве когнитивных функций. Сбои эти могут происходить в любом возрасте. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас возникли провалы в памяти, трудности с восприятием, то необходимо бороться с ними, используя ту или иную методику. Благо, на сегодняшний день есть много способов для борьбы с подобными проблемами.

Нет плохой или хорошей памяти – бывает та, которой нужна тренировка. Врачи настоятельно рекомендуют разгадывать кроссворды для профилактики ухудшения памяти, улучшения мозговой деятельности, борьбы с раздражительностью. Есть много других полезных для тренировки памяти упражнений и методик, которые практикуются на занятиях кружка «КИПР» (кружок интересного, познавательного, развивающего), организованного на базе отделения дневного пребывания для пожилых людей Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения.

Регулярные тренировки помогают нам оставаться в хорошей форме и отодвигать время появления изменений, связанных с возрастом. И это касается всех органов нашего организма, в том числе и мозга. Независимо от того, сколько вам лет и чем вы занимаетесь, вашему мозгу просто необходима нагрузка. Кто-то любит мозаику, кто-то кроссворды или логические загадки. Все это – очень хороший способ активизировать мозг и поддерживать его активность. Разгадайте загадку ради забавы, но, делая это, знайте: вы тренируете свой мозг. Выделите время на игры. Даже в морской бой или крестики-нолики. Игра улучшит настроение и работу мозга. Это научит мозг думать стратегически, изобретательно. Коротая время над словесными головоломками, можно забыть о мелких проблемах, легче пережить стресс и обиду.

Возьмите себе за привычку: перед тем как лечь спать, разберите по полочкам события своего дня, вспомните дела, которые делали, с кем вы встретились, о чем говорили. Чем детальнее – тем лучше. Играйте в настольные игры – шахматы или шашки. Особое внимание уделите концентрации внимания, когда придумываете ходы.

Ищете интеллектуальное хобби или просто не знаете, как скоротать время? Приходите к нам. Мы поможем провести время с пользой и найти занятие по душе. Ждем вас по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская д.146, кабинет 5.

И.Н. КАМИНСКАЯ, специалист по социальной работе ГУ «СТЦСОН».

Фото из архива ГУ «СТЦСОН».