Борисовским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса).

28 ноября 2018 года следственно-оперативная группа выбыла в аг. Оздятичи Борисовского района по поступившему в милицию сообщению о совершенном преступлении в отношении 27-летнего местного жителя. С огнестрельными ранениями мужчина был доставлен в реанимационное отделение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Проведенными осмотрами места происшествия, опросами местных жителей, зафиксированными следами и иными неотложными следственными действиями были получены сведения о лице, причастном к противоправным действиям.

В ходе спецоперации сотрудниками милиции на следующий день фигурант был задержан вблизи своего дома в д. Дроздино Борисовского района.

С целью установления имевших место и сопутствующих происшествию обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления, проведен комплекс следственных и процессуальных действий. К материалам уголовного дела приобщены результаты исследований, проведенных по поручению следователя сотрудниками ГКСЭ изъятого орудия преступления и иных предоставленных вещественных доказательств.

Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились личные неприязненные отношения.

Вечером, в день происшествия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, взяв с собою снаряженное двумя патронами с дробью и пулей незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье модели «ИЖ-58М», целенаправленно пришел в соседнюю деревню к дому потерпевшего с требованием прекратить общение с его падчерицей. Когда хозяин вышел на улицу, мужчина, умышленно произвел в него два прицельных выстрела. С полученными ранениями живота и бедра потерпевший смог убежать в дом и позвонить брату. Стрелявший скрылся с места преступления, а оружие спрятал в заброшенном строении.

Согласно заключению амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый во время совершения инкриминируемых ему деяний не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.