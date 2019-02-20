Прокуратура Минской области в суде Червенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Минска Л., который обвинялся в совершении умышленных преступлений, связанных с завладением путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами граждан.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что фигурант уголовного дела в период времени с марта 2014 г. по ноябрь 2016 г., работая заместителем директора по воспитательной работе в одной из средних школ в Червенском районе, путем злоупотребления доверием 15 граждан завладел их денежными средствами. На полученные обманным путем деньги Л. делал ставки на спорт (хоккей и футбол) в букмекерских конторах.

В целях завладения деньгами потерпевших обманным путём обвиняемый использовал различные предлоги:

— необходимости осуществления очередного платежа по кредиту,

-осуществления строительных работ в квартире,

— срочного решения личных финансовых вопросов,

— оказания помощи своему знакомому.

Потерпевшие — коллеги по работе и знакомые, не подозревая, что Л. их обманывает и не намеревается возвращать долг, добровольно передавали ему денежные средства в сумме от 300 белорусских рублей до 1000 долларов США.

Кроме того, установлен эпизод, где потерпевшими по делу признаны учащиеся школы, в которой Л. работал заместителем директора. Обвиняемый, заведомо зная об отсутствии в учреждении образования путёвок в УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок», предложил двоим несовершеннолетним осуществить поездку в оздоровительный лагерь на платной основе. Под предлогом необходимости оплаты якобы имеющихся путёвок, в своём служебном кабинете получил от учащихся по 60 рублей с каждой.

В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд Червенского района признал Л. виновным в совершении мошенничества по ч. ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь и назначил ему наказание в виде трёх лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области

младший советник юстиции Лариса Довбнюк.