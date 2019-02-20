Директор брестского предприятия для получения кредита представила в банк подложные документы

Директор убыточного предприятия по оптовой торговле стройматериалами представила подложные документы о платежеспособности организации в банк в Бресте, чтобы получить кредит, сообщили БЕЛТА в КГК.



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Как установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области, директор общества с ограниченной ответственностью в 2016 году в бухгалтерском балансе для банка по итогам работы за квартал намеренно приукрасила финансовые результаты.

Благодаря этим манипуляциям фактически убыточное предприятие выглядело платежеспособным и получило кредит в сумме Br190 тыс. Выполнить свои обязательства перед банком по возврату средств оно не смогло.

В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.237 Уголовного кодекса (выманивание кредита).

К слову, за аналогичное преступление возбуждено уголовное дело и в отношении директора брестского частного транспортного унитарного предприятия. При заключении двух кредитных договоров на общую сумму почти Br450 тыс. он скрыл от банка факт отчуждения части передаваемого в залог имущества (транспортных средств).

Это привело к безосновательному предоставлению кредитов и невозможности погашения задолженности.