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Директор брестского предприятия для получения кредита представила в банк подложные документы

21.02.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Директор убыточного предприятия по оптовой торговле стройматериалами представила подложные документы о платежеспособности организации в банк в Бресте, чтобы получить кредит, сообщили БЕЛТА в КГК.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63706.php

Директор брестского предприятия для получения кредита представила в банк подложные документы

Как установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области, директор общества с ограниченной ответственностью в 2016 году в бухгалтерском балансе для банка по итогам работы за квартал намеренно приукрасила финансовые результаты.

Благодаря этим манипуляциям фактически убыточное предприятие выглядело платежеспособным и получило кредит в сумме Br190 тыс. Выполнить свои обязательства перед банком по возврату средств оно не смогло.

В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.237 Уголовного кодекса (выманивание кредита).

К слову, за аналогичное преступление возбуждено уголовное дело и в отношении директора брестского частного транспортного унитарного предприятия. При заключении двух кредитных договоров на общую сумму почти Br450 тыс. он скрыл от банка факт отчуждения части передаваемого в залог имущества (транспортных средств).

Это привело к безосновательному предоставлению кредитов и невозможности погашения задолженности.

 
Теги: Брест
 
 
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