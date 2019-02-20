Депутаты ратифицируют на весенней сессии соглашение с Польшей о содержании пограничных мостов

Белорусские депутаты планируют рассмотреть на весенней сессии законопроект о ратификации межправительственного соглашения о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63705.php

Читать полностью в источнике с фото:





Беларусь и Польша договорились о механизме совместного содержания мостов, подъездов к ним, установки постоянного освещения и других вопросах. По словам депутата, речь идет о разделении обязанностей по территориальному признаку. Это значит, что финансировать необходимые работы будет та сторона, на чьей территории находится объект.

Реализация соглашения позволит дольше сохранять мосты в нормальном состоянии, повысит эффективность эксплуатации приграничной инфраструктуры. "Необходимые работы будут проводиться таким образом, чтобы не создавать неудобств для транспорта при прохождении госграницы", - добавил Игорь Мартынов.

Соглашение было подписано 27 июня 2018 года в Бресте. Документ заменяет договор от 18 мая 1993 года.