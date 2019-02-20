ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты ратифицируют на весенней сессии соглашение с Польшей о содержании пограничных мостов

21.02.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские депутаты планируют рассмотреть на весенней сессии законопроект о ратификации межправительственного соглашения о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63705.php

Депутаты ратифицируют на весенней сессии соглашение с Польшей о содержании пограничных мостов

Беларусь и Польша договорились о механизме совместного содержания мостов, подъездов к ним, установки постоянного освещения и других вопросах. По словам депутата, речь идет о разделении обязанностей по территориальному признаку. Это значит, что финансировать необходимые работы будет та сторона, на чьей территории находится объект.

Реализация соглашения позволит дольше сохранять мосты в нормальном состоянии, повысит эффективность эксплуатации приграничной инфраструктуры. "Необходимые работы будут проводиться таким образом, чтобы не создавать неудобств для транспорта при прохождении госграницы", - добавил Игорь Мартынов.

Соглашение было подписано 27 июня 2018 года в Бресте. Документ заменяет договор от 18 мая 1993 года.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Белорусские депутаты планируют рассмотреть на весенней сессии законопроект о ратификации межправительственного соглашения о содержании пограничных дорожных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускія «Вячоркі» прайшлі ў вёсцы Курчоўцы Воранаўскага раёна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика