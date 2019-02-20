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Депутаты ратифицируют на весенней сессии соглашение с Польшей о содержании пограничных мостов
21.02.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусские депутаты планируют рассмотреть на весенней сессии законопроект о ратификации межправительственного соглашения о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Игорь Мартынов.
Беларусь и
Реализация соглашения позволит дольше сохранять мосты в нормальном состоянии, повысит эффективность эксплуатации приграничной инфраструктуры. "Необходимые работы будут проводиться таким образом, чтобы не создавать неудобств для транспорта при прохождении госграницы", - добавил Игорь Мартынов.
Соглашение было подписано 27 июня 2018 года в Бресте. Документ заменяет договор от 18 мая 1993 года.
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Белорусские депутаты планируют рассмотреть на весенней сессии законопроект о ратификации межправительственного соглашения о содержании пограничных дорожных...
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