С целью развития в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, пропаганды безопасных условий проживания населения и максимального снижения гибели людей от внешних угроз, распоряжением Осиповичского райисполкома утверждён план проведения Единого дня безопасности в Осиповичском районе, который пройдет в период с 20 февраля по 1 марта.

В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение правилам поведения в случае угрозы либо возникновения чрезвычайной ситуации.

В период проведения акции состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво- и пожароопасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС на телевидение и радиоэфире. Учреждения района отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

В рамках «Единого дня безопасности» будут организованы квесты «Формула безопасности», интеллектуальные игры «Безопасный сосед», обучающие площадки «Пять шагов спасения», профилактические акции в учебных заведениях, распространения среди населения тематической наглядно-изобразительной продукции в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Во многих учреждениях района пройдут дни открытых дверей.

Задачи «Единого дня безопасности» – формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Предполагается, что «Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.