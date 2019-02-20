Председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик встретился с активом ветеранской организации Кировского района

В рамках проведения Единого дня информирования Кировский район посетил председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик. В зале заседаний райисполкома состоялась встреча с активом ветеранской организации района, работниками районного исполнительного комитета. В мероприятии приняли участие председатель Могилевского областного совета ветеранов Анатолий Глаз, председатель Кировского райисполкома Александр Бутарев.













Иван Гордейчик проинформировал присутствующих о структуре Белорусского общественного объединения ветеранов, основных направлениях работы, в числе которых — защита гражданских, социально-экономических прав ветеранов, оказание им помощи в медицинском, бытовом и культурном обслуживании, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он отметил, что ветеранские организации работают в тесном контакте с государственными органами, иными общественными объединениями.

Далее Иван Аркадьевич напомнил, что временные рамки объявленного в 2018 году Года малой родины были расширены на 2019-2020 годы, — в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного наследия. В минувшем году многие граждане смогли внести свой вклад в перечень полезных дел на благо своей малой родины, и есть возможность продолжить эту важную работу: реализуется республиканская программа мероприятий по указанной тематике.

Руководитель республиканской ветеранской организации заострил внимание участников встречи на вопросах национальной безопасности нашего государства, сделал акцент на его миролюбивой сбалансированной внешней политике.

Тема безопасности, важности сохранения мира, стабильности особенно близка Ивану Гордейчику — генерал-майору запаса, ветерану войны в Афганистане, отмеченному боевыми наградами.

Был также затронут актуальный вопрос подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Иван Аркадьевич, как руководитель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов, включен в состав Республиканского организационного комитета, в Беларуси реализуется План подготовки и проведения мероприятий по празднованию указанных юбилейных дат. Мероприятия, как отметил гость, в первую очередь, направлены на улучшение условий жизни ветеранов, ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений, патриотическое воспитание молодежи.

Далее выступил председатель Могилевского областного совета ветеранов Анатолий Глаз. Он рассказал о работе областной ветеранской организации по указанным и другим направлениям. В частности, подготовке к изданию книги к 75-летию Великой Победы «Могилевщина героическая», конкурсе сочинений «75 мирных лет в истории моей семьи», который планируется организовать для школьников при поддержке управления по образованию облисполкома.

В числе задач — расширение мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в д.Борки.

В ходе встречи была дана высокая оценка работе Кировской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов во главе с Эммой Карпук.

На достижениях Кировского района в сельском хозяйстве, социальной сфере, по другим направлениям деятельности остановился в своем выступлении председатель райисполкома Александр Бутарев.

Наталья ХОДАКОВА.

Фота Максима МИКЕШИНА.