Apple больше не самая инновационная компания в мире

Согласно свежему рейтингу самых инновационных компаний в мире, подготовленному журналом о бизнесе и технологиях Fast Company, компания Apple оказалась на 17-м месте, хотя еще в прошлом году была на первом. Сейчас лидером списка стала китайская компания Meituan Dianping, которой принадлежит веб-сервис по агрегированию услуг и сервисов по заказу еде, бронированию отелей и билетов. За прошлый год через платформу прошло 33,8 млрд долларов США, а ее услугами воспользовались 350 млн пользователей.
В Топ-10 также вошли южноазиатский сервис такси Grab, национальная баскетбольная ассоциация США, Walt Disney Company, шопинг-сервис Stitch Fix, сеть ресторанов и сервис доставки фермерских продуктов Sweetgreen, производитель съедобных покрытий Apeel Sciences, разработчик систем электронных платежей Square, шведский производитель продуктов питания Oatly и стриминговый сервис Twitch.