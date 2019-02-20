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Apple больше не самая инновационная компания в мире

21.02.2019 16:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Apple больше не самая инновационная компания в мире
Фото из открытых источников

Apple больше не самая инновационная компания в мире Чем занимаются белорусские IT-компании?
Согласно свежему рейтингу самых инновационных компаний в мире, подготовленному журналом о бизнесе и технологиях Fast Company, компания Apple оказалась на 17-м месте, хотя еще в прошлом году была на первом. Сейчас лидером списка стала китайская компания Meituan Dianping, которой принадлежит веб-сервис по агрегированию услуг и сервисов по заказу еде, бронированию отелей и билетов. За прошлый год через платформу прошло 33,8 млрд долларов США, а ее услугами воспользовались 350 млн пользователей. 

В Топ-10 также вошли южноазиатский сервис такси Grab, национальная баскетбольная ассоциация США, Walt Disney Company, шопинг-сервис Stitch Fix, сеть ресторанов и сервис доставки фермерских продуктов Sweetgreen, производитель съедобных покрытий Apeel Sciences, разработчик систем электронных платежей Square, шведский производитель продуктов питания Oatly и стриминговый сервис Twitch. 

 
 
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В новом рейтинге самых инновационных компаний в мире первое место заняла Meituan Dianping. А прошлогодний лидер Apple сместился на 17-е место.
 
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