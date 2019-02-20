В Пинской межрайонной прокуратуре проанализировали состояние преступности среди несовершеннолетних в 2018 году

В Пинской межрайонной прокуратуре проанализировали состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также соблюдение законодательства, направленного на профилактику правонарушений, охрану прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, на территории Пинского района в 2018 году.



Как подчеркнул Пинский межрайонный прокурор, старший советник юстиции Р.И. Кравчук, анализ сведений о состоянии криминогенной обстановки в подростковой среде по итогам 2018 года свидетельствует о положительных тенденциях. Но есть ряд проблем.

В 2018 году на территории района зарегистрировано 11 преступлений, что на 8,3% меньше, чем в 2017 году (12 преступлений). Однако удельный вес подростковой преступности в общей структуре преступности Пинского района составил 4,1% (в 2017 году – 3,9%) при среднеобластном 3,2%. Положительный факт – значительно сократилось количество преступлений, совершенных в группе лиц (с 8 до 3).

Вместе с тем, настораживает тенденция увеличения количества лиц, участвовавших в совершении преступлений. Так, в 2018 году в совершении преступлений участвовали 13 несовершеннолетних (в 2017 году – 8). Кроме того, 5 несовершеннолетних совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения (в 2017 году таких не было).

Также было совершено два преступления несовершеннолетней, тогда как в 2017 году подростками женского пола преступления не совершались.

Следует отметить, что в 2018 году большую часть преступлений совершили учащиеся учреждений общего среднего образования Пинского района – 6 из 11. Преступления совершались и учащимися учреждений профессионально-технического образования.

Было совершено 6 преступлений против собственности (5 краж и 1 грабеж), одно – против порядка осуществления экономической деятельности (приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем), четыре преступления против общественного порядка и общественной нравственности (3 – осквернение сооружений или порча имущества и 1 – изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

Таким образом, в 2018 году сократилось количество преступлений против собственности с 10 до 6, но при этом увеличилось количество преступлений против общественного порядка и общественной нравственности

с 1 до 4.

Среди причин, способствующих преступности несовершеннолетних, – недостаточный уровень профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики, отсутствие должного контроля за поведением подростков со стороны родителей.

Наряду со снижением уровня преступности на территории Пинского района отмечается и снижение количества совершенных несовершеннолетними правонарушений – со 117 в 2017 году до 82 в 2018 году (-29,9%).

Уменьшилось количество таких правонарушений, как распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – с 43 до 37, мелких хищений – с 8

до 6, мелких хулиганств – с 8 до 4.

Кроме того, стоит отметить и снижение количества правонарушений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение с 84 до 47 и с невыполнением родителями обязанностей по воспитанию детей – с 32 до 7.

Комиссией по делам несовершеннолетних Пинского райисполкома в 2018 году было рассмотрено 85 материалов (в 2017 году – 145), из которых 83 (116) – в отношении несовершеннолетних за совершение административных правонарушений.

Несовершеннолетние, совершившие наибольшее количество противоправных деяний (правонарушений и деяний, содержащих признаки административных правонарушений и уголовных преступлений), являлись учащимися учреждений профтехобразования – 32 (13) и общеобразовательных школ – 36 (57).

Пинской межрайонной прокуратурой на постоянной основе уделяется значительное внимание защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2018 году на территории Пинского района были признаны потерпевшими по уголовным делам 34 несовершеннолетних, тогда как в 2017 году – 61.

Абсолютное большинство преступлений, по которым дети признаны потерпевшими, составляют уголовно наказуемые деяния, ответственность за которые предусмотрена ст. 174 УК Республики Беларусь («Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении») – 24 из 34 несовершеннолетних (70,6%).

Кроме того, в отношении подростков были совершены преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности или половой свободы, против собственности, против общественного порядка и общественной нравственности, против информационной безопасности.

На территории района остро стоит проблема гибели детей от внешних причин.

В прошлом году один ребенок погиб в результате убийства, 2 – в результате утоплений.

Не менее значимой явилась проблема профилактики суицидального поведения подростков, так как в 2018 году было зарегистрировано 3 суицидальные попытки, совершенные несовершеннолетними, а в 2017 году суицидов и суицидальных попыток не имелось. Более того, 1 факт парасуицида несовершеннолетней зарегистрирован и в январе 2019 года.

По результатам проверок фактов парасуицидов Пинской межрайонной прокуратурой были выявлены нарушения со стороны КДН Пинского райисполкома и учреждений образования, которые надлежащим образом работу по профилактике суицидального поведения подростков не организовали и не проводили.

Прокуратурой также систематически проводились проверки исполнения требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», анализ взыскания с обязанных лиц расходов, затраченных на содержание детей.

На 1 января в районе при увеличении количества несовершеннолетних уменьшилось количество семей, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении, – 71 семья (воспитывается 170 детей), тогда как на 1 января прошлого года находящимися в социально опасном положении были признаны 164 ребенка из 74 семей.

Признаны нуждающимися в государственной защите в 2018 году 12 несовершеннолетних из 6 семей, в 2017 году – 22 ребенка из 11 семей. Возвращено в семьи в 2018 году 9 детей, в 2017 году – 10. Лишены родительских прав в 2018 году 12 родителей, в 2017 году – 9.

Процент взыскания денежных средств по отделу образования Пинского райисполкома составил 38,1%, с ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат» – 43%, при среднеобластном показателе 59,7%.

Межрайонным прокурором предложено усилить работу по всем проблемным направлениям.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК.