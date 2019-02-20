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Дэниел Рэдклифф рассказал, что вынуждало его много пить во времена съемок Гарри Поттера

21.02.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
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Актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль в саге фильмов о волшебнике Гарри Поттере, рассказал, что злоупотреблял алкоголем во время съемок. Об этом со ссылкой на шоу «Off Camera» пишет «Афиша Daily».


«Когда я был подростком, мне было трудно справиться с тем, что люди узнают меня в баре или пабе и наблюдают за мной. Чтобы забыть об этом, я предпочитал сильно напиться. Потом мне приходило в голову, что теперь я пьян и привлекаю еще больше внимания, и начинал пить снова. Это может разрушить вашу психику», — рассказал он.

Он высказал уверенность в том, что с такими же проблемами может столкнуться любой, кто внезапно стал популярным в юном возрасте.

Рэдклифф добавил, что неоднократно пытался бросить пить, и это получилось у него только с поддержкой близких. По его словам, он поборол зависимость в 2010 году. Он отметил, что никогда не приходил на съемки абсолютно пьяным, но мог немного выпить перед ними.

«Не хочу вдаваться в подробности, но я много пил, и это происходило каждый день — я напивался каждую ночь. Честно говоря, я никогда не пил на съемках „Гарри Поттера“. Я мог прийти на работу, будучи подвыпившим, но никогда не пил на работе».

Детские и семейные мультфильмы в Минске по этой ссылке

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***

16 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на стендап Дмитрия Романова в Минске. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победитель будет объявлен 22 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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Он высказал уверенность в том, что с такими же проблемами может столкнуться любой, кто внезапно стал популярным в юном возрасте.
 
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