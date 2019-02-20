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«Реал» задумал избавиться от самого дорогого футболиста в истории клуба

21.02.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
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Мадридский «Реал» может расстаться с валлийским вингером Гаретом Бэйлом уже летом 2019-го, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Marca.


Reuters

29-летний нападающий сборной Уэльса не выдерживает конкуренции в мадридском клубе, пишет издание. Нынешний наставник сливочных Сантьяго Солари предпочитает задействовать на его позиции 18-летнего бразильского вингера Винисиуса Джуниора или испанца Лукаса Васкеса.

В клубе рассматривают вопрос о продаже Бэйла в летнее трансферное окно. Возможно, футболист станет частью сделки по трансферу полузащитников Эдена Азара и Кристиана Эриксона, принадлежащих «Челси» и «Тоттенхэму» соответственно.

В нынешнем сезоне валлиец отметился 12 забитыми мячами в 30 играх. Однако с 27 января (после возвращения в строй после травмы) футболист всего дважды появился в стартовом составе «Реала».

Бэйл перешел в королевский клуб в 2013 году из «Тоттенхэма». Этот трансфер стал самым крупным в истории «Реала» — игрок обошелся в 100 миллионов евро. По состоянию на февраль 2019-го трансферная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро (согласно экспертам портала Transfermarkt).

 
 
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29-летний нападающий не выдерживает конкуренции в мадридском клубе.
 
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