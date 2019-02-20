Как по числу отжиманий за один подход определить риск инсульта

«Мужчинам, которые могут отжаться больше 40 раз за один подход, не грозит сердечный приступ», — результаты исследования американских ученых опубликовали многие издания. Сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании объясняет , почему «правило 40 отжиманий» на самом деле ничего не говорит о риске сердечных заболеваний.



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Исследователи на протяжении десяти лет контролировали физподготовку и состояние здоровья 1104 мужчин-пожарных средним возрастом 39,6 лет. За это время у 3% испытуемых развилось заболевание сердца. Соотнеся эти данные с максимальным количеством отжиманий, которые были способны выполнять пожарные за один подход, исследователи заключили: чем больше отжиманий может сделать человек, тем ниже для него риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. В заголовках чаще упоминался факт о сорока отжиманиях — но и группа, которая делала больше 10 отжиманий за раз, имела пониженный риск болезней сердца и инсульта.

У исследования много ограничений: например, то, что участвовали в нем только пожарные одного штата США, а значит, переносить результаты на всех неверно. Процент людей с болезнями сердца за период наблюдения был очень маленьким — а оценка риска, основанная на маленькой выборке, с высокой вероятностью ведет к случайному результату.

Количество отжиманий, которое делает человек, может быть показателем его физической формы. Но способность выполнять по 40 отжиманий не принесет много пользы сердцу, особенно если в целом вы будете вредить своему здоровью другими способами: курить, несбалансированно питаться или употреблять чрезмерно много алкоголя.