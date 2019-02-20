Трудоустройство. Помощь на старте

В рамках оказания помощи в трудоустройстве управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома направляет людей на курсы "Основы предпринимательской деятельности". После прохождения учебы, во время которой специалисты помогают составить бизнес-план, можно получить государственную субсидию и открыть собственное дело.

В этом году на обучающие курсы уже поехали 4 человека. В прошлом же году 5 граждан получили финансовую поддержку в виде безвозмездных субсидий: 4 - на предпринимательскую деятельность и 1 - на ремесленную.

Что касается размера субсидии, то она составляет 11 бюджетов прожиточного минимума для жителей г. Ивье и г.п. Юратишки, для сельских жителей - 15 бюджетов прожиточного минимума.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться в службу занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.