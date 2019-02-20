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Бред отставника. Глава МИД прокомментировал заявления экс-генсека НАТО о Беларуси
21.02.2019 17:05 — Разное | Ежедневник
фото: belprauda.org
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей резко высказался о заявлении бывшего руководителя НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу намерений России присоединить Беларусь.
Напомним, что Расмуссен
Ранее Владимир Макей
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей резко высказался о заявлении бывшего руководителя НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу намерений России...
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