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Бред отставника. Глава МИД прокомментировал заявления экс-генсека НАТО о Беларуси

21.02.2019 17:05 — Разное | Ежедневник  
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Бред отставника. Глава МИД прокомментировал заявления экс-генсека НАТО о Беларуси

фото: belprauda.org

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей резко высказался о заявлении бывшего руководителя НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу намерений России присоединить Беларусь.

Напомним, что Расмуссен предрек Беларуси украинский сценарий с войной и аннексию Россией. Сегодня глава белорусского МИД Владимир Макей по просьбе журналистов прокомментировал эту реплику. "Нет комментариев. Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые давно уже не работают и которые потеряли связь с реальностью", - цитирует Макея БЕЛТА.

Ранее Владимир Макей уже высказывался по поводу незыблемости суверенитета Беларуси, подчеркивая, что о независимости белорусы мечтали на протяжении многих веков и обязаны сохранить ее.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей резко высказался о заявлении бывшего руководителя НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу намерений России...
 
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