Бред отставника. Глава МИД прокомментировал заявления экс-генсека НАТО о Беларуси

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей резко высказался о заявлении бывшего руководителя НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу намерений России присоединить Беларусь.

Напомним, что Расмуссен предрек Беларуси украинский сценарий с войной и аннексию Россией . Сегодня глава белорусского МИД Владимир Макей по просьбе журналистов прокомментировал эту реплику. "Нет комментариев. Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые давно уже не работают и которые потеряли связь с реальностью", - цитирует Макея БЕЛТА .

Ранее Владимир Макей уже высказывалс я по поводу незыблемости суверенитета Беларуси, подчеркивая, что о независимости белорусы мечтали на протяжении многих веков и обязаны сохранить ее.