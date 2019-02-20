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ОффТОП: снег чуть не убил пожилую женщину (ВИДЕО)

21.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Серьезно травмировать человека может не только упавшая с крыши здания сосулька, но и снег, который вовремя не убрали. Как халатность коммунальщиков чуть не привела к трагедии, смотрите на видео.

Ходить слишком близко к стенам зданий довольно опасно: летом на голову может упасть что-нибудь выброшенное людьми из окон, а зимой можно стать жертвой сосулек. В СМИ не раз обсуждались случаи, когда подобные "сюрпризы сверху" становились причиной трагедии. Однако даже если сосулек нет, лучше все-таки держаться подальше от нависающих крыш. Убедиться в правильности этого совета можно, посмотрев видео.

Ролик был снят в одном из городов России. На записи видно, как с двухскатной крыши административного здания потихоньку начинает сползать снежная масса, вовремя не убранная коммунальщиками. В это время внизу ходят ни о чем не подозревающие люди. В какой-то момент снег все-таки съезжает на землю, зацепив при этом проходящую мимо пожилую женщину. Она пытается увернуться, но все равно падает под тяжестью снега. К ней на помощь спешат прохожие, шокированные произошедшим. К счастью, пострадавшая отделалась только легким испугом.

 
 
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Серьезно травмировать человека может не только упавшая с крыши здания сосулька, но и снег, который вовремя не убрали. Как халатность...
 
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