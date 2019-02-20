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С 2014 года в Хотимском районе значительно снизилось число гибели людей на воде

21.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Выступая перед участниками III отчетно-выборной конференции Хотимского районного Совета республиканско-общественного объединения «ОСВОД» председатель районной организации Леонид Воробьев в своем докладе сфокусировал внимание на ряде основных направлений работы за прошедший период. Главный итог четырехлетия, с которым согласен и участвовавший в работе конференции начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тищенко, снижение случаев гибели людей на воде. Это следствие активизации профилактической работы с использованием всех средств, включая и печатные издания, ростом первичных организаций ОСВОД и улучшением их деятельности, проделанной работой по созданию безопасных условий отдыха граждан у воды, улучшения материально-технической базы.

В ходе обсуждения доклада работа районной организации РГ ОО «ОСВОД» признана удовлетворительной, ее председателем вновь избран Леонид ВОРОБЬЕВ.

Грамотами и Благодарностями отмечены первичные организации ОАО «Хотимский льнозавод», ясли-сад №2, ясли-сад №3, отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома, ГУСО «Хотимский психоневрологический дом-интернат».С 2014 года в Хотимском районе значительно снизилось число гибели людей на воде

Александр Лейчинский.

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Выступая перед участниками III отчетно-выборной конференции Хотимского районного Совета республиканско-общественного объединения «ОСВОД» председатель районной...
 
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