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Путин утвердил ратификацию соглашения с Беларусью о безвизовом въезде для болельщиков

21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Беларусью о порядке въезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на международные спортивные мероприятия в 2018–2019 годах, сообщает РИА «Новости»

В частности, документ регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих в РФ для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в Беларусь для посещения II Европейских игр 2019 года. 

Так, иностранцы и лица без гражданства, следующие на спортивные мероприятия, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз и документу для посещения указанных международных спортивных мероприятий.  

Кроме того, в соглашении содержатся положения о сотрудничестве компетентных органов двух стран по вопросам взаимного признания отметок о пересечении государственных границ.

Документ был подписан в Минске 29 мая 2018 года. Он временно применялся с 1 июня 2018 года во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Документ останется в силе до 10 июля 2019 года.  

II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня. Спортсмены будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается, что в играх примут участие четыре тысячи спортсменов из 50 стран.



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Теги: Минск
 
 
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Документ регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на спортивные мероприятия.
 
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