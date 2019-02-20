Путин утвердил ратификацию соглашения с Беларусью о безвизовом въезде для болельщиков

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Беларусью о порядке въезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на международные спортивные мероприятия в 2018–2019 годах, сообщает РИА «Новости» .

В частности, документ регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих в РФ для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в Беларусь для посещения II Европейских игр 2019 года.

Так, иностранцы и лица без гражданства, следующие на спортивные мероприятия, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз и документу для посещения указанных международных спортивных мероприятий.

Кроме того, в соглашении содержатся положения о сотрудничестве компетентных органов двух стран по вопросам взаимного признания отметок о пересечении государственных границ.

Документ был подписан в Минске 29 мая 2018 года. Он временно применялся с 1 июня 2018 года во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Документ останется в силе до 10 июля 2019 года.