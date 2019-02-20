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Путин утвердил ратификацию соглашения с Беларусью о безвизовом въезде для болельщиков
21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение с Беларусью о порядке въезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на международные спортивные мероприятия в 2018–2019 годах, сообщает
В частности, документ регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих в РФ для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в Беларусь для посещения II Европейских игр 2019 года.
Так, иностранцы и лица без гражданства, следующие на спортивные мероприятия, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз и документу для посещения указанных международных спортивных мероприятий.
Кроме того, в соглашении содержатся положения о сотрудничестве компетентных органов двух стран по вопросам взаимного признания отметок о пересечении государственных границ.
Документ был подписан в Минске 29 мая 2018 года. Он временно применялся с 1 июня 2018 года во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Документ останется в силе до 10 июля 2019 года.
II Европейские игры
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Документ регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на спортивные мероприятия.
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