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Иван Носкевич о двойном убийстве в Столбцах: главная задача выяснить, почему это произошло

21.02.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Иван Носкевич пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси отмечено снижение количества возбужденных уголовных дел. Раскрыто более 70% совершенных преступлений. Также улучшены показатели, отражающие качество следствия. В 2018 году правоохранителям поступило более 149 тысяч сообщений о преступлениях.

Иван Носкевич о двойном убийстве в Столбцах: главная задача выяснить, почему это произошло


Во время встречи с Президентом речь шла и о некоторых резонансных уголовных делах. Среди них – убийство бизнесмена под Березино, а также происшествие в школе в Столбцах.

Иван Носкевич о двойном убийстве в Столбцах: главная задача выяснить, почему это произошло

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Для следователей в настоящий момент главная задача -- выяснить, не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются - исходя из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит.  Поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия. С помощью имеющихся у нас научно-технических средств  получен доступ к его мобильному телефону, информацию с которого он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем.

Иван Носкевич о двойном убийстве в Столбцах: главная задача выяснить, почему это произошло

Что касается еще одного резонансного дела, убийства бизнесмена под Березино, то Следственный комитет занимается им вместе с Министерством внутренних дел довольно длительное время. Правоохранители отрабатывали все возможные версии. И, как сегодня сообщил председатель Следственного комитета, подозреваемый уже есть.
 
 
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Новости Беларуси. После встречи с Президентом Иван Носкевич пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двойное убийство в школе в...
 
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