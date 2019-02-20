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В Глубоком водитель на Peugeot врезалась в столб и забор
Новости Беларуси. 20 февраля в полдевятого вечера в Глубоком водитель на иномарке врезалась в столб.
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Водитель с травмами была госпитализирована в больницу.
На неделе под Оршей легковушка влетела в дорожное ограждение.
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Новости Беларуси. 20 февраля в полдевятого вечера в Глубоком водитель на иномарке врезалась в столб. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 34-летняя...
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