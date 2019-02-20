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Всемирный банк: субсидирование пассажироперевозок препятствует критически важным инвестициям в БЖД

21.02.2019 17:30 — Разное | Ежедневник  
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Всемирный банк: субсидирование пассажироперевозок препятствует критически важным инвестициям в БЖД

фото: sputnik.by

Всемирный банк провел исследование железнодорожного транспорта и логистического сектора Беларуси, в котором говорится о мерах, способных увеличить вклад отрасли в экономику страны.

По данным исследования, за последнее десятилетие доля железнодорожного транспорта в транзитных перевозках в Беларуси сократилась с 35% до 29%, пишет tut.by.

Причины кроются в изменении политической географии региона и развитии российских портов в Финском заливе. Кроме того, усиливается конкуренция со стороны автотранспорта.

«Белорусская железная дорога — это не компания в привычном смысла слова, а государственное объединение, которое курирует 29 различных организаций — каждая c собственной балансовой ведомостью, отчетностью, активами и процессом принятия решений, — комментирует глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — Объединение всех этих структур в единое государственное предприятие поможет повысить общую эффективность управления сектором и его конкурентоспособность».

Исследование рекомендует разработку новой стратегии развития БЖД, включающую переоценку активов, изменение методов бухучета, разработку коммерческих стратегий и бизнес-планов отдельно для пассажирских и грузовых перевозок.

Говорится в отчете и о практике перекрестного субсидирования, которое не лучшим образом сказывается на грузовых перевозках. В то время как международные пассажирские тарифы увеличились, стоимость региональных и местных пассажирских перевозок значительно снизилась по сравнению с инфляцией и доходами. В связи с этим БЖД приходится субсидировать пассажирские перевозки за счет более высоких тарифов на грузовые, что негативно сказывается на ее способности конкурировать с иностранными компаниями и автомобильными грузоперевозками, отмечает банк. «Стоимость железнодорожного транспорта настолько низкая, что проезд 30 км по железной дороге обходится дешевле, чем поездка на метро в Минске, — почеркнул старший специалист по транспортному сектору Всемирного банка Винни Вонг.

Перекрестное субсидирование убыточных пассажирских перевозок за счет доходов от грузовых перевозок препятствует критически важным инвестициям в развитие сети грузоперевозок и пассажирских сервисов и даже угрожает финансовой стабильности железной дороги. По мнению специалистов банка, целесообразнее было бы субсидировать пассажирские перевозки  за счет налогов.

 
Теги: Минск
 
 
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