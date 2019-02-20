﻿ Елена Кручинкина объяснила, почему не дает автографы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елена Кручинкина объяснила, почему не дает автографы

21.02.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После первого дня чемпионата Европы Елена Кручинкина извинилась в инстаграме перед болельщиками за то, что отказывала им в автографах и совместных фото.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Автографы должны давать те, кто добился каких-то высот. Я пока к этому только иду. Для меня это неловко и не по себе. Я не делаю этого не из-за того, что не хочу, а из-за того, что пока не за что. Но мне очень приятна ваша поддержка, — написала биатлонистка.

После супермикста она пояснила журналистам, что не ожидала такого внимания со стороны белорусских поклонников биатлона.

— Когда болельщики просят с нами сфотографироваться, я спрашиваю: «А вы нас знаете?». Для меня такое внимание удивительно. Думала, что за нами особо не следят, — призналась Елена. — Конечно, приятна такая поддержка. Но пока я обычная спортсменка, у которой еще нет больших достижений, чтобы раздавать автографы. Этим должны заниматься олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В детстве я сама охотилась за автографами известных спортсменов. Помню, ребенком просила автограф у Дмитрия Малышко, который сегодня победил в супермиксте.

Елена Кручинкина также отметила, что ей приятно выступать на домашнем чемпионате Европы при такой поддержке.

— Когда летом я приехала в Беларусь, то сразу почувствовала: это мой второй дом. Нет ощущения, что нахожусь где-то в чужой стране. Девочки приняли нас очень душевно. Мне действительно комфортно и приятно выступать именно за сборную Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После супермикста Елена Кручинкина пояснила журналистам, что не ожидала такого внимания со стороны белорусских поклонников биатлона.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Не Алена и не Кравец!": скандальное разоблачение светской львицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика