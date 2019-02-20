Елена Кручинкина объяснила, почему не дает автографы

После первого дня чемпионата Европы Елена Кручинкина извинилась в инстаграме перед болельщиками за то, что отказывала им в автографах и совместных фото.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Автографы должны давать те, кто добился каких-то высот. Я пока к этому только иду. Для меня это неловко и не по себе. Я не делаю этого не из-за того, что не хочу, а из-за того, что пока не за что. Но мне очень приятна ваша поддержка, — написала биатлонистка.

После супермикста она пояснила журналистам, что не ожидала такого внимания со стороны белорусских поклонников биатлона.

— Когда болельщики просят с нами сфотографироваться, я спрашиваю: «А вы нас знаете?». Для меня такое внимание удивительно. Думала, что за нами особо не следят, — призналась Елена. — Конечно, приятна такая поддержка. Но пока я обычная спортсменка, у которой еще нет больших достижений, чтобы раздавать автографы. Этим должны заниматься олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В детстве я сама охотилась за автографами известных спортсменов. Помню, ребенком просила автограф у Дмитрия Малышко, который сегодня победил в супермиксте.

Елена Кручинкина также отметила, что ей приятно выступать на домашнем чемпионате Европы при такой поддержке.

— Когда летом я приехала в Беларусь, то сразу почувствовала: это мой второй дом. Нет ощущения, что нахожусь где-то в чужой стране. Девочки приняли нас очень душевно. Мне действительно комфортно и приятно выступать именно за сборную Беларуси.