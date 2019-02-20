Братство славян: на границе Беларуси, России и Украины возрождают монумент Дружбы

В Беларуси реконструируют уникальный монумент Дружбы , который стоит на границе с Россией и Украиной. С инициативой выступил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В уникальном месте, где сходятся границы трех стран, почти полвека назад возвели курган с 15-метровой стелой, чтобы железобетонно закрепить редкий географический факт и заодно дружбу трех славянских народов.

На барельефе монумента еще остались фрагменты из истории славян. На конце пилонов – потускневшие гербы советских республик. Некогда славившая дружбу народов стела поблекла и стала рушиться. Ремонта здесь не было пять лет.

А раньше, даже после распада Союза, здесь проходили праздники и о границах никто не думал. Тысячи участников из трех стран приезжали на фестиваль «Славянское единство». Здесь же разбивали палаточный лагерь «Дружба». Эти встречи с радостью вспоминает жительница приграничного городка Круговец-Калинино Валентина Радченко – руководитель краеведческого музея средней школы. Она рассказывает, как возводили и торжественно открывали монумент.

«Все ждали этого праздника, и если поначалу на праздник ходили местные, то потом приезжали из Гомеля, все хотели встретиться с друзьями из Украины, России», – вспоминает Валентина Радченко.

Тогда еще спортсмены и комсомольцы – Евгений Кулицкий, Валентин Ходьков и Александр Лавриненко – в конце 80-ых попали в лагерь «Дружба». А после стали одними из организаторов форума на стыке границ. Они общаются и по сей день. С ностальгией рассматривают фото тех лет.

«Помнится, был конкурс национальных кухонь. Все сидели за одним столом – разные блюда, разные песни, но пели все вместе», – вспоминают они.

В последние годы здесь не проводят праздников. Монумент теперь, скорее, не территория сближения, а зона недоверия и пристального внимания российских и украинских пограничных служб. Но символ, пусть и пошатнувшейся, дружбы все же отремонтируют – белорусы по поручению президента Александра Лукашенко.

«Это ничейная территория, там свои порядки нельзя устанавливать, и благодаря такому решению Александра Григорьевича у нас есть возможность привести ее в порядок», – сказала пресс-секретарь Гомельского областного исполнительного комитета Ольга Рябикова.

Ремонт начнут весной. Стелу покрасят и благоустроят территорию вокруг нее. Обновленный вид монумент Дружбы обретет уже к июню. Белорусская сторона надеется, что это станет поводом для возрождения фестиваля на стыке границ трех братских стран.