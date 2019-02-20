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В Беларуси начали выпускать карточки международной платежной системы Китая UnionPay

21.02.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Белорусам, которые часто бывают в Китае или только собираются посетить эту страну, теперь не нужно ломать голову, как расплатиться банковской карточкой за товары и услуги. Дело в том, что в Китае обычные пластиковые карты VISA или Mastercard можно использовать в основном для снятия наличных денег. При этом банкоматы выдают юани, а банк, который обслуживает вашу карту, списывает со счета рубли. А это потери на конверсии. Мест, где можно напрямую расплатиться этими картами, в Китае мало.

Теперь же белорусы могут оформить пластиковую карточку международной китайской платежной системы Китая UnionPay. Пользоваться ею можно будет не только в Китае, но и в еще 174 странах, включая нашу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Обслуживать карточки платежной системы UnionPay белорусские банки начали еще в 2011 году. Но оформить у нас такую карту нельзя было. Новый для Беларуси продукт начал выпускать Белгазпромбанк. Карточка UnionPay особенно полезна будет тем, кто часто ездит в Китай.

Карты выпускаются двух вариантов — классическая UnionPay Classic и премиальная UnionPay Platinum. Выпуск первой стоит 10 рублей, второй — 135.

— Карта UnionPay Classic может быть интересна туристам, которые путешествуют в Китай. У нас сейчас реализуется безвизовый режим с Китаем. Потенциал выездного туризма из нашей страны будет расти, — уверены представители Белгазпромбанка. — Также этот продукт может составить интерес для сотрудников организаций нашего совместного индустриального парка. Кроме того, мы рассчитываем, что нашей картой воспользуются студенты, которые учатся или стажируются в Китае. Целевая аудитория премиальной карты UnionPay Platinum — руководители предприятий и организаций резидентов парка Великий камень.

Кроме того, банк рассчитывает,

 что эта карточка будет интересна руководителям предприятий, у которых налажены деловые связи с Китаем и они туда часто летают.

Карту UnionPay можно оформить в белорусских рублях, евро, долларах или российских рублях. По словам представителей банка, для белорусского потребителя ее выгоднее всего оформлять в евро или белорусских рублях. Она может быть как расчетная — основная или дополнительная к счету, или в качестве дополнительной к зарплатному счету. Выпускается она на 5 лет.

— Пополнить карту средствами сейчас можно через устройства Белгазпромбанка, либо через ЕРИП. Комиссия за это не берется, — рассказывают представители банка. — Уже сейчас в Беларуси с нее можно снимать деньги через банкоматы и рассчитываться в 80% объектов инфраструктуры.

О том, будут ли доступны какие-то бонусы тем, кто привяжет карту к китайскому AliExpress, представители банка сказали, что, вероятно, у них совместно с платежной системой получится ввести какие-то дополнительные преимущества. «Но пока они в самом начале пути, и на текущий момент каких-то бонусов дополнительных нет».

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Банковские карты, которые принимаются в 174 странах мира, теперь можно оформить и в нашей стране.
 
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