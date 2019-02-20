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В беларуских ресторанах появились новые правила предзаказа

21.02.2019 17:55 — Разное | KYKY  
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С сегодняшнего дня для беларусов изменились правила оформления предзаказов в общепите, пишет TUT.by. Это регламентируется постановлением МАРТ № 5 от 19 января. Рассказываем, как все будет по-новому.

Теперь с согласия заказчика заведение общепита может попросить аванс за обслуживание, установить размер и срок его внесения. Причем размер аванса не уточняется, но раньше он составлял не менее 30% от ориентировочной стоимости – для физических лиц. Для юридических лиц и ИП – не менее 50% от стоимости.

Предварительные заказы отныне можно принимать и онлайн. Не позже, чем за один день до банкета, администрация заведения общепита вместе с клиентом должны составить меню – в двух экземплярах. Заказчик обязан расписаться, а изменения в меню обсудить с клиентом. 

Кроме того, регистрация предзаказов стала немного проще.  Вместо двух книг учета осталась только одна, которую продавец будет вести в свободной форме. Скреплять печатью записи о количестве листов в книге предварительных заказов больше не нужно.

 
 
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С сегодняшнего дня для беларусов изменились правила оформления предзаказов в общепите, пишет TUT.by. Это регламентируется постановлением МАРТ № 5 от 19 января....
 
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