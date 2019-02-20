|
В беларуских ресторанах появились новые правила предзаказа
>
С сегодняшнего дня для беларусов изменились правила оформления предзаказов в общепите,
Теперь с согласия заказчика заведение общепита может попросить аванс за обслуживание, установить размер и срок его внесения. Причем размер аванса не уточняется, но раньше он составлял не менее 30% от ориентировочной стоимости – для физических лиц. Для юридических лиц и ИП – не менее 50% от стоимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня для беларусов изменились правила оформления предзаказов в общепите, пишет TUT.by. Это регламентируется постановлением МАРТ № 5 от 19 января....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)