ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске ради строительства третьей ветки метро перестроят русло Свислочи

21.02.2019 17:26 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Минске строительство первых четырех станций третьей линии метро подходит к концу, пишет «Минск-Новости». Сразу после этого приступят к очередному отрезку новой ветки – к следующим трем станциям. О том, как протекает рабочий процесс, рассказал Валерий Чеканов, заместитель главного инженера «Минскметропроекта».

Какие станции входят в состав второго участка третьей линии

•    «Прафсаюзная» (на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей);
•    «Пярэспа» (на пересечении улицы Кропоткина и проспекта Машерова);
•    «Камароўская» (на пересечении улиц Максима Богдановича и Веры Хоружей);
•    «Парк Дружбы народаў» (на пересечении улиц Максима Богдановича и Сурганова);
•    «Iвана Мележа» (на пересечении улиц Максима Богдановича и Халтурина);
•    «Зялёны Луг» (на улице Широкой между улицей Максима Богдановича и Логойским трактом);
•    «Лагойская» (на Логойском тракте между улицами Седых и Карбышева).

Сколько времени уйдет на строительство станций

На строительство всех этих семи станций планируется потратить восемь лет. На разработку архитектурного проекта уйдет, скорее всего, два или три года. А в течение 40 месяцев будет проходить подготовка соответствующих территорий. Как видим, процесс небыстрый. 

Что произойдет с рекой Свислочь

Русло реки Свислочь будут перестраивать. Это связано с тем, что после станции «Прафсаюзнай» линия метро пройдет под рекой тоннелями. Их начнут строить только после того, как русло реки возьмут в железобетонную обойму.

Когда будут строить четвертую линию

До недавнего времени проектировщики хотели ограничить третью линию метро станцией «Парк Дружбы народаў». Так, она была бы единственной станцией этой линии в течение следующих десяти лет, пока велось бы строительство четвертой линии. Однако позже сотрудники «Минскградо» более подробно проанализировали ситуацию на въезде в город со стороны Логойского тракта. В результате они приняли решение закончить сперва третью линию и потом заняться четвертой.

Что появится вместе с новыми станциями

В районе пересечения Логойского тракта и МКАД сделают парковку на 5000 машино-мест. Это ограничит потоки автотранспорта, который направляется с севера Минска в центр. Парковка разместиться ближе к торговому центру, в 700-800 метрах от «Лагойскай».

Читайте по теме: Посмотрите, как будут выглядеть станции новой линии минского метро

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске строительство первых четырех станций третьей линии метро подходит к концу, пишет «Минск-Новости». Сразу после этого приступят к очередному отрезку новой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В школы Лунинецкого района родители смогут зайти только по паспортам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика