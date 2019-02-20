В Минске ради строительства третьей ветки метро перестроят русло Свислочи

В Минске строительство первых четырех станций третьей линии метро подходит к концу, пишет «Минск-Новости». Сразу после этого приступят к очередному отрезку новой ветки – к следующим трем станциям. О том, как протекает рабочий процесс, рассказал Валерий Чеканов, заместитель главного инженера «Минскметропроекта».

Какие станции входят в состав второго участка третьей линии

• «Прафсаюзная» (на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей);

• «Пярэспа» (на пересечении улицы Кропоткина и проспекта Машерова);

• «Камароўская» (на пересечении улиц Максима Богдановича и Веры Хоружей);

• «Парк Дружбы народаў» (на пересечении улиц Максима Богдановича и Сурганова);

• «Iвана Мележа» (на пересечении улиц Максима Богдановича и Халтурина);

• «Зялёны Луг» (на улице Широкой между улицей Максима Богдановича и Логойским трактом);

• «Лагойская» (на Логойском тракте между улицами Седых и Карбышева).

Сколько времени уйдет на строительство станций

На строительство всех этих семи станций планируется потратить восемь лет. На разработку архитектурного проекта уйдет, скорее всего, два или три года. А в течение 40 месяцев будет проходить подготовка соответствующих территорий. Как видим, процесс небыстрый.

Что произойдет с рекой Свислочь

Русло реки Свислочь будут перестраивать. Это связано с тем, что после станции «Прафсаюзнай» линия метро пройдет под рекой тоннелями. Их начнут строить только после того, как русло реки возьмут в железобетонную обойму.

Когда будут строить четвертую линию

До недавнего времени проектировщики хотели ограничить третью линию метро станцией «Парк Дружбы народаў». Так, она была бы единственной станцией этой линии в течение следующих десяти лет, пока велось бы строительство четвертой линии. Однако позже сотрудники «Минскградо» более подробно проанализировали ситуацию на въезде в город со стороны Логойского тракта. В результате они приняли решение закончить сперва третью линию и потом заняться четвертой.

Что появится вместе с новыми станциями

В районе пересечения Логойского тракта и МКАД сделают парковку на 5000 машино-мест. Это ограничит потоки автотранспорта, который направляется с севера Минска в центр. Парковка разместиться ближе к торговому центру, в 700-800 метрах от «Лагойскай».