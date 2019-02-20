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В Минске ради строительства третьей ветки метро перестроят русло Свислочи
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В Минске строительство первых четырех станций третьей линии метро подходит к концу,
Какие станции входят в состав второго участка третьей линии
• «Прафсаюзная» (на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей);
Сколько времени уйдет на строительство станций
На строительство всех этих семи станций планируется потратить восемь лет. На разработку архитектурного проекта уйдет, скорее всего, два или три года. А в течение 40 месяцев будет проходить подготовка соответствующих территорий. Как видим, процесс небыстрый.
Что произойдет с рекой Свислочь
Русло реки Свислочь будут перестраивать. Это связано с тем, что после станции «Прафсаюзнай» линия метро пройдет под рекой тоннелями. Их начнут строить только после того, как русло реки возьмут в железобетонную обойму.
Когда будут строить четвертую линию
До недавнего времени проектировщики хотели ограничить третью линию метро станцией «Парк Дружбы народаў». Так, она была бы единственной станцией этой линии в течение следующих десяти лет, пока велось бы строительство четвертой линии. Однако позже сотрудники «Минскградо» более подробно проанализировали ситуацию на въезде в город со стороны Логойского тракта. В результате они приняли решение закончить сперва третью линию и потом заняться четвертой.
Что появится вместе с новыми станциями
В районе пересечения Логойского тракта и МКАД сделают парковку на 5000 машино-мест. Это ограничит потоки автотранспорта, который направляется с севера Минска в центр. Парковка разместиться ближе к торговому центру, в 700-800 метрах от «Лагойскай».
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