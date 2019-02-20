А мы и не знали! В Беларуси от отравлений алкоголем умирают в два раза больше, чем в России

Об этом свидетельствуют данные, размешенные в статистическом сборнике «Беларусь и Россия, 2018», который обнародовал Белстат.





В целом, как свидетельствуют данные сборника, от внешних причин на 100 тысяч населения в России умирает больше людей, чем в Беларуси. В РФ на 100 тыс. населения от внешних причин умерло в 2017 году 124 человека, в Беларуси – около 96-ти.









В то же время по различным категориям показатели смертности в двух странах иногда отличаются довольно существенно.





Так, от несчастных случаев, связанных с транспортными средствами, в Беларуси на 100 тыс. умирает 11 человек, тогда как в России – около 18. В результате убийств в Беларуси погибает около 4 человек, а в России – около 9-ти.





Но в некоторых категориях Беларусь лидирует. Например, от случайных отравлений алкоголем в Беларуси в 2017 году было зафиксировано 20,3 смертей на 100 тысяч населения, тогда как в РФ – 10,5.





Незначительно опережает Беларусь Россию и по показателю случайных утоплений – 5,6 смертей против 4,2.





А вот по уровню самоубийств разрыв более существенен. Если в Беларуси в 2017 году было зафиксировано 25,4 суицида на 100 тыс. населения, то в РФ – 17,8.







