Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая

Утвержден РУП «Минскэнерго» и согласован Мингорисполкомом график отключений горячего водоснабжения в межотопительный период 2019 года по городу Минску , сообщили в «Минскэнерго».





Проверка тепловых сетей на прочность для подготовки к следующему отопительному сезону в столице стартует 13 мая.





График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. В этом году его скорректировали с учетом проведения II Европейских игр: предусмотрен технический перерыв с 18 июня по 4 июля.





А последний этап отключений пройдет в сентябре.