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Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая

21.02.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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График составлен с учетом II Европейских игр.

Утвержден РУП «Минскэнерго» и согласован Мингорисполкомом график отключений горячего водоснабжения в межотопительный период 2019 года по городу Минску, сообщили в «Минскэнерго».

Проверка тепловых сетей на прочность для подготовки к следующему отопительному сезону в столице стартует 13 мая. 

График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. В этом году его скорректировали с учетом проведения II Европейских игр: предусмотрен технический перерыв с 18 июня по 4 июля. 

А последний этап отключений пройдет в сентябре.

 
Теги: Минск
 
 
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График составлен с учетом II Европейских игр.
 
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