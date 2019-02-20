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Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая
График составлен с учетом II Европейских игр.
Утвержден РУП «Минскэнерго» и согласован Мингорисполкомом график отключений горячего водоснабжения в межотопительный период 2019 года по городу Минску, сообщили в «Минскэнерго».
Проверка тепловых сетей на прочность для подготовки к следующему отопительному сезону в столице стартует 13 мая.
График предусматривает отключение 96 участков тепловых сетей. В этом году его скорректировали с учетом проведения II Европейских игр: предусмотрен технический перерыв с 18 июня по 4 июля.
А последний этап отключений пройдет в сентябре.
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График составлен с учетом II Европейских игр.
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