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Минский лакокрасочный завод признали банкротом и будут ликвидировать

21.02.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Минский лакокрасочный завод объявлен банкротом, в ближайшее время начнется процедура ликвидации предприятия, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

Решение о признании банкротом ОАО "Минский лакокрасочный завод" было принято экономическим судом столицы 20 февраля. В связи с этим в отношении предприятие начинают ликвидировать.

В защитный период, который продлился с 7 сентября до 26 октября прошлого года, временный управляющий предприятием предоставил суду анализ финансового состояния и платежеспособности завода. Выяснилось, что имущества должника недостаточно для погашения всех долгов: кредиторская задолженность общества составляет два миллиона рублей, в то время как его активы не превышают 1,8 миллиона.

"Структура баланса является неудовлетворительной, неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер, коэффициенты не соответствуют нормативному значению с 1 октября 2017 года. Принимаемыми мерами платежеспособность должника не может быть восстановлена", – рассказали в пресс-службе суда.


ОАО "Минский лакокрасочный завод" было зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц в 2000 году. Среди акционеров завода – Государственный комитет по имуществу, ЗАО "Белтяжмаш" и физические лица, в том числе доверительное управление "Беларусбанк". Предприятие занималось производством красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них.





 
 
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Минский лакокрасочный завод объявлен банкротом, в ближайшее время начнется процедура ликвидации предприятия, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.
 
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